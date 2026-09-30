Advogados fazem queixa de juízes que aplicam multas por atos dilatórios

A guerra aberta entre a Ordem dos Advogados (OA) e os tribunais em torno das novas regras processuais penais – que permitem multas por atos dilatórios – está a subir de tom. O Conselho Superior da OA, presidido por António Jaime Martins, decidiu que as participações disciplinares remetidas pelos juízes ao abrigo do novo regime devem ser arquivadas liminarmente, quando estejam dentro da sua competência, por considerar que não existe fundamento disciplinar. E foi mais longe: os próprios magistrados que fizerem essas participações poderão ser alvo de queixa junto do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

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A posição consta de uma deliberação aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior na passada sexta-feira, a que o ECO teve acesso. O Conselho Superior da Ordem dos Advogados (OA) é o supremo órgão jurisdicional da classe de mais de 37 mil advogados.

A lei processual penal – em vigor desde o dia 1 de setembro – determina que o juiz pode aplicar uma multa sempre que um “arguido, assistente, parte civil ou pessoa afetada” pratique atos processuais que cumpram cumulativamente dois critérios: sejam manifestamente infundados (ou seja, sem qualquer base jurídica real ou lógica) e visem ou tenham por efeito retardar o andamento do processo ou consumir substancialmente tempo e meios da Justiça. As penalizações financeiras variam entre 2 e 100 Unidades de Conta (dos 204 euros até aos 10.200 euros).

Embora a multa seja aplicada formalmente ao sujeito do processo (como o arguido), a lei dita que, se houver uma segunda condenação por manobras dilatórias imputadas à atuação do advogado, o tribunal envia imediatamente uma certidão à Ordem dos Advogados para que seja instaurado um processo disciplinar contra o profissional.

É precisamente esta remessa à Ordem que está no centro da reação do Conselho Superior. Para este órgão, a simples comunicação de uma segunda condenação não significa que exista automaticamente uma infração disciplinar do advogado. E é nesse ponto que a deliberação agora aprovada estabelece uma posição muito mais dura: as participações que lhe sejam remetidas no âmbito desta norma serão, quando abrangidas pela sua competência, arquivadas liminarmente por falta manifesta de fundamento disciplinar.

Da fiscalização das decisões às queixas contra juízes

A deliberação não fica, contudo, pela resposta às participações. O Conselho Superior da OA decidiu também que, em reação às participações feitas pelos juízes, poderá comunicar esses magistrados ao CSM, considerando que a sua atuação pode pôr em causa o exercício livre e independente do mandato forense e as garantias de defesa dos cidadãos.

É uma ameaça particularmente significativa porque coloca os dois órgãos superiores das respetivas magistraturas frente a frente: de um lado, o Conselho Superior da OA, responsável pela ação disciplinar dos advogados; do outro, o CSM, órgão de gestão e disciplina dos juízes. Na prática, uma decisão judicial que dê origem a uma participação disciplinar de um advogado pode acabar por desencadear uma participação contra o próprio juiz.

O confronto não começou com esta deliberação. Desde a aprovação da Lei 34/2026 que a Ordem tem criticado a possibilidade de atos praticados no exercício da defesa serem confundidos com expedientes destinados a atrasar os processos.

A 23 de setembro, o bastonário João Massano e o Conselho Geral pediram aos advogados que comunicassem à Ordem situações em que o artigo 521.º-A estivesse a ser aplicado de forma que considerassem excessiva ou desproporcionada. A OA admitiu então comunicar esses casos ao CSM, caso concluísse que estavam em causa interpretações que comprometessem o exercício do direito de defesa.

A nova deliberação do Conselho Superior vai, porém, bastante mais longe. Já não se trata apenas de recolher casos e avaliar a atuação dos tribunais: passa a estar expressamente prevista uma resposta disciplinar aos próprios juízes que façam determinadas participações.