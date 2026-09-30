Ageas Seguros já tem mais de 11 mil engenheiros segurados

A Ageas Seguros e a Ordem dos Engenheiros assinalaram, no Edifício Ageas Tejo, em Lisboa, os 45 anos de parceria entre as duas instituições, numa relação que conta atualmente com mais de 11 mil engenheiros segurados e respetivos familiares diretos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Iniciada com uma apólice de Vida Risco Grupo para a vida privada e profissional dos membros, a parceria foi sendo alargada a diferentes áreas de proteção ao longo do tempo. Nos anos 90, surgiram as soluções de Multirriscos Habitação, Automóvel e os produtos de poupança e reforma – estes últimos com forte adesão até aos dias de hoje -, tendo sido criadas posteriormente coberturas de saúde dedicadas aos engenheiros e às suas famílias.

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional é hoje uma das coberturas mais procuradas pelos membros da Ordem. O primeiro acordo nesta área foi estabelecido em 1999 com a AXA (marca antecessora da Ageas Seguros em Portugal), através de uma apólice de grupo fechado com capital de 10.000 euros. Em julho de 2018, as garantias foram reformuladas, fixando-se atualmente num capital máximo de 75.000 euros para a emissão de declaração para o exercício de atos de engenharia.

A relação entre as duas entidades assenta também num modelo de partilha dos resultados obtidos na apólice de Vida Risco Grupo, canalizados para o apoio a eventos da Ordem e para a promoção da engenharia portuguesa (modelo ajustado em 2008 após a nova Lei do Contrato de Seguro).

Atualmente, além da Ordem dos Engenheiros, a companhia mantém protocolos com as Ordens dos Médicos, Arquitetos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Economistas, Psicólogos, Médicos Dentistas, Solicitadores e Agentes de Execução, Biólogos, bem como a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários.