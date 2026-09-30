Air France-KLM e Lufthansa confirmam entrega de proposta melhorada e esgrimem argumentos
Grupo alemão afirma que é o "melhor parceiro para reforçar a competitividade" da companhia portuguesa. Air France garante que TAP será o 'hub' exclusivo do grupo no sul da Europa.
A Air France-KLM e a Lufthansa confirmam em comunicado a entrega das propostas finais melhoradas à Parpública e prometem uma TAP mais forte e competitiva caso vençam a privatização.
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“Confirmamos que apresentámos à Parpública uma oferta atualizada e melhorada no âmbito do processo de privatização da TAP Air Portugal, que reforça ainda mais o nosso compromisso de longo prazo com a TAP e com Portugal”, afirma a Lufthansa num curto comunicado.
“A nossa proposta reflete a nossa convicção de que, com base no nosso historial comprovado de desenvolvimento bem-sucedido de companhias aéreas de rede, o Grupo Lufthansa é o melhor parceiro para apoiar o crescimento futuro da TAP, reforçar a sua competitividade e continuar a desenvolver o seu papel enquanto companhia aérea de bandeira de Portugal“, refere a empresa alemã.
“A Air France-KLM reiterou, hoje, o seu forte e continuado interesse na TAP Air Portugal ao apresentar a sua proposta final para uma participação de 49,9% na companhia aérea”, referiu por sua vez o grupo franco-neerlandês.
“O nosso interesse na TAP está mais forte do que nunca e estamos entusiasmados por apresentar esta Proposta Final para a aquisição de 49% da TAP. Ao longo das últimas quatro semanas, a nossa equipa e os nossos consultores trabalharam diligentemente para reforçar a nossa candidatura, e estou convencido de que esta proposta revista é o melhor caminho a seguir para a TAP, para a sua gestão, para os seus colaboradores e para os seus clientes, bem como para Portugal”, afirma Benjamin Smith, CEO da Air France-KLM, em comunicado.
“Se a Air France-KLM for escolhida, a TAP e Portugal sairão a ganhar no mercado global da aviação. A nossa proposta foi concebida em torno de uma transportadora de bandeira portuguesa mais forte, com Lisboa como o hub exclusivo do Grupo Air France-KLM no Sul da Europa com maior conectividade, e uma clara intenção de criar emprego e valor em todo o país”, acrescenta.
O grupo franco-neerlandês refere ainda que apresentou um plano estratégico para a TAP que abrange todas as áreas do negócio, incluindo o transporte de passageiros, carga, fidelização e Manutenção, Reparação e Revisão (MRO), com o objetivo de “reforçar a execução da estratégia da TAP e o desenvolvimento da indústria aeronáutica portuguesa”. “O objetivo prioritário do Grupo é assegurar o crescimento a longo prazo da TAP, não só em Lisboa, mas também no Porto e noutras cidades de Portugal, e fazê-lo de forma sustentável”, acrescenta.
Parpública anunciou esta quinta-feira que recebeu duas propostas vinculativas melhoradas, apresentadas pelo Air France-KLM e Deutsche Lufthansa.
A entidade “procederá agora à elaboração de um relatório descritivo das melhorias apresentadas, determinando o seu mérito final absoluto, remetendo o mesmo aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do transporte aéreo”, acrescenta. O Executivo irá anunciar a decisão até dia 15 de outubro.
Segundo foi comunicado no Conselho de Ministros realizado no início do mês, o concorrente selecionado será ainda convidado para uma negociação “finalíssima”.
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