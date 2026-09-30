Aplicação de fitness cofundada por Cristiano Ronaldo encaixa mais dois milhões

Um dos investimentos de Cristiano Ronaldo captou mais investimento… Fora do ‘universo’ Cristiano Ronaldo. A empresa Erakulis, que desenvolveu uma aplicação de saúde e bem-estar, encaixou dois milhões de euros da sociedade de private equity e capital de risco liderada por Vasco Pereira Coutinho.

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A Lince Capital concluiu uma ronda de financiamento, integralmente subscrita pelo fundo de venture capital, na startup cofundada e participada pelo futebolista e pelos seus parceiros em anteriores negócios. O objetivo é utilizar a verba para acelerar o desenvolvimento tecnológico da aplicação, reforçar a sua equipa de cerca de 20 pessoas e consolidar a expansão internacional.

Questionada pelo ECO sobre detalhes destas metas, os novos acionistas da Erakulis disseram apenas que “a saúde digital é um dos segmentos com maior potencial de crescimento nos próximos anos”. “A Erakulis tem demonstrado uma capacidade diferenciadora na utilização da inteligência artificial [IA] para criar experiências altamente personalizadas. Encontrámos uma equipa ambiciosa, uma tecnologia robusta e uma visão de internacionalização alinhada com a nossa estratégia de investimento” afirma Tomás Lavin Peixe, partner da Lince Capital.

Este investimento representa um importante voto de confiança na visão e no trabalho que temos vindo a desenvolver. Permitirá reforçar a nossa capacidade tecnológica e levar a experiência Erakulis a mais utilizadores em todo o mundo. João Ramos CEO da Erakulis

Fundada em 2021 e com sede no Porto, a Erakulis desenvolveu uma plataforma de saúde digital e bem-estar, baseada em IA, capaz de integrar com acessórios digitais (wearables), como os anéis Oura, os relógios Fitbit e outras aplicações, entre as quais a Strava ou a Saúde que está incluída no iPhone. Na prática, a app portuguesa faz o acompanhamento do sono, das refeições e dos treinos e exercícios físicos do utilizador.

Como? Obtém os dados de saúde que estão guardados nas outras plataformas, analisa a atividade física e as refeições do cliente – bastando informar a IA sobre o que se comeu naquele dia – e, a partir daí, a tecnologia da Erakulis envia comentários personalizados, faz planos de treinos e calendários de refeições mais adequados aos objetivos e às alegadas necessidades de cada corpo.

A CR7. S.A. detém uma participação de 48% na empresa, enquanto o segundo maior acionista é a holding de investimentos P.J. Ramos, dos familiares Paulo Silva Ramos – fundador e presidente do conselho de administração da Insparya – e João Silva Ramos. A posição remanescente, no âmbito desta recente operação de investimento, ficou entregue à Lince Capital, que está registada e regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários desde 2016.

No ano passado, as receitas da Erakulis aumentaram 17,5%, em termos homólogos, para mais de 57 mil euros, mas a empresa ainda não é lucrativa, de acordo com os dados financeiros consultados pelo ECO.