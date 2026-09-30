Aplicação de fitness cofundada por Cristiano Ronaldo encaixa mais dois milhões
A Erakulis, fundada em 2021 pelo jogador português e pelo seu parceiro de negócios na Insparya, recebeu um novo investimento da Lince Capital, liderada por Vasco Pereira Coutinho.
Um dos investimentos de Cristiano Ronaldo captou mais investimento… Fora do ‘universo’ Cristiano Ronaldo. A empresa Erakulis, que desenvolveu uma aplicação de saúde e bem-estar, encaixou dois milhões de euros da sociedade de private equity e capital de risco liderada por Vasco Pereira Coutinho.
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A Lince Capital concluiu uma ronda de financiamento, integralmente subscrita pelo fundo de venture capital, na startup cofundada e participada pelo futebolista e pelos seus parceiros em anteriores negócios. O objetivo é utilizar a verba para acelerar o desenvolvimento tecnológico da aplicação, reforçar a sua equipa de cerca de 20 pessoas e consolidar a expansão internacional.
Questionada pelo ECO sobre detalhes destas metas, os novos acionistas da Erakulis disseram apenas que “a saúde digital é um dos segmentos com maior potencial de crescimento nos próximos anos”. “A Erakulis tem demonstrado uma capacidade diferenciadora na utilização da inteligência artificial [IA] para criar experiências altamente personalizadas. Encontrámos uma equipa ambiciosa, uma tecnologia robusta e uma visão de internacionalização alinhada com a nossa estratégia de investimento” afirma Tomás Lavin Peixe, partner da Lince Capital.
Este investimento representa um importante voto de confiança na visão e no trabalho que temos vindo a desenvolver. Permitirá reforçar a nossa capacidade tecnológica e levar a experiência Erakulis a mais utilizadores em todo o mundo.
Fundada em 2021 e com sede no Porto, a Erakulis desenvolveu uma plataforma de saúde digital e bem-estar, baseada em IA, capaz de integrar com acessórios digitais (wearables), como os anéis Oura, os relógios Fitbit e outras aplicações, entre as quais a Strava ou a Saúde que está incluída no iPhone. Na prática, a app portuguesa faz o acompanhamento do sono, das refeições e dos treinos e exercícios físicos do utilizador.
Como? Obtém os dados de saúde que estão guardados nas outras plataformas, analisa a atividade física e as refeições do cliente – bastando informar a IA sobre o que se comeu naquele dia – e, a partir daí, a tecnologia da Erakulis envia comentários personalizados, faz planos de treinos e calendários de refeições mais adequados aos objetivos e às alegadas necessidades de cada corpo.
A CR7. S.A. detém uma participação de 48% na empresa, enquanto o segundo maior acionista é a holding de investimentos P.J. Ramos, dos familiares Paulo Silva Ramos – fundador e presidente do conselho de administração da Insparya – e João Silva Ramos. A posição remanescente, no âmbito desta recente operação de investimento, ficou entregue à Lince Capital, que está registada e regulamentada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários desde 2016.
No ano passado, as receitas da Erakulis aumentaram 17,5%, em termos homólogos, para mais de 57 mil euros, mas a empresa ainda não é lucrativa, de acordo com os dados financeiros consultados pelo ECO.
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