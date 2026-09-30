Ativo do dia. Hewlett Packard ganha encomenda de 1,2 mil milhões para sistemas de inteligência artificial

O ativo

Ações da Hewlett Packard Enterprise. Os títulos da tecnológica sobem mais de 6% a meio da sessão em Wall Street esta quarta-feira, depois de a empresa anunciar uma encomenda de 1,2 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) da Vultr, fornecedora norte-americana de serviços de cloud. O contrato prevê a instalação de sistemas AMD Helios AI Rack nos centros de dados da cliente nos EUA. Cada bastidor junta 72 processadores gráficos Instinct MI455X, processadores EPYC “Venice” e equipamentos de rede da HPE. É a primeira encomenda desta nova plataforma, concebida para treinar modelos de inteligência artificial e executar aplicações que usam esses modelos. O negócio foi anunciado no mesmo dia em que a HPE reviu em alta as perspetivas para a divisão de redes. As duas notícias atiraram a ação para ganhos acima dos 6%, tornando-se numa das estrelas da Bolsa de Nova Iorque da sessão desta quarta-feira.

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O marco

A encomenda é a primeira recebida pela HPE para o sistema AMD Helios e dá expressão comercial a uma plataforma com que a tecnológica quer disputar o investimento em infraestruturas de inteligência artificial. O contrato prolonga uma relação de quase três anos entre a Vultr e a Juniper Networks, que passou a integrar a HPE após a conclusão da compra em 2025.

A inteligência artificial está a reformular a arquitetura tecnológica, a tornar as redes mais estratégicas e a gerar nova procura por parte de empresas e prestadores de serviços. Rami Rahim Presidente da divisão de redes da HPE

A causa

A reação dos investidores não se ficou pelo contrato. A HPE passou a prever que as receitas da divisão de redes cresçam a uma taxa média anual na casa dos 10%, entre os exercícios de 2026 e 2029, acima dos 5% a 7% antecipados para o período anterior. Para 2027, elevou a projeção de crescimento de 14% a 17% para um intervalo entre a casa dos 10% altos e a dos 20% baixos. A empresa espera também que o negócio de redes para centros de dados avance a um ritmo anual de 50%, com altos e baixo, até 2029. As novas metas refletem a procura por ligações mais rápidas entre os processadores usados em sistemas de inteligência artificial.

O que esperar a seguir

Os investidores vão procurar perceber quando é que a encomenda da Vultr começa a refletir-se nas receitas e nas margens da HPE. A empresa prevê que a divisão de redes alcance uma margem operacional entre os 20% médios e altos de 2027 a 2029. Ao mesmo tempo, aumentou de pelo menos 600 milhões para 800 milhões de dólares a meta de poupanças anuais associadas à compra da Juniper Networks, a atingir até ao final do exercício de 2028. O maior obstáculo continua a ser a oferta de componentes. No terceiro trimestre fiscal, a HPE duplicou face aos três meses anteriores os compromissos de compra para equipamentos de rede, com o objetivo de responder às encomendas e reduzir os atrasos. A execução do contrato exigirá ainda coordenar processadores da AMD, equipamentos de rede da Juniper, refrigeração líquida e serviços de instalação. O comportamento das ações dependerá agora da conversão da procura em vendas, da disponibilidade de componentes e do cumprimento das metas apresentadas no encontro com investidores.

A frase

“A inteligência artificial está a reformular a arquitetura tecnológica, a tornar as redes mais estratégicas e a gerar nova procura por parte de empresas e prestadores de serviços”, afirmou Rami Rahim, presidente da divisão de redes da HPE, em comunicado.

Leitura relacionada:

“HPE Boosts Forecast, Gets $1.2 Billion Gear Order From Vultr“, na Bloomberg