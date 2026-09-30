Avião comercial com destino a Israel desviado para a Arábia Saudita

Um avião comercial que viajava do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Israel foi forçado a aterrar hoje de emergência na Arábia Saudita, gerando brevemente preocupações sobre um possível sequestro e levando Israel a mobilizar caças.

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A imprensa israelita, citando responsáveis de segurança, informou que o incidente resultou de uma briga entre os dois pilotos da aeronave, mas que todas as restantes pessoas que seguiam a bordo estavam em segurança.

O avião aterrou em Tabuk, uma base civil e militar no reino saudita.

A aeronave da FlyDubai transmitiu um alerta de emergência logo após a descolagem, de acordo com informações de voos disponíveis divulgadas em portais com acesso público.

Uma autoridade regional disse que houve uma contenda na cabine de comando e que aparentemente envolveu os pilotos. Não ficou imediatamente claro o que causou o conflito, disse a autoridade.

Uma segunda autoridade confirmou que Israel mobilizou caças, temendo o sequestro de um avião que transportava dezenas de cidadãos israelitas.

Ambas as autoridades falaram sem se identificarem publicamente, uma vez que o incidente ainda está a ser investigado.

Segundo o Channel 12, “um desastre severo foi prevenido”, relatando que o copiloto terá tentado tomar o avião para o despenhar, o que acabou por levar a essa luta com o piloto e alguns dos passageiros, que acabaram por conseguir controlar a situação.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tinha alertado nos últimos dias para ameaças à segurança não especificadas e em escalada.

Israel não regista casos de sequestro de aeronaves há décadas, mas mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo.

Os voos comerciais têm operado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos desde que os países normalizaram as suas relações em 2020.