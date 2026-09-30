Axa e Correos espanhóis lançam seguro de vida gratuito para habitantes de aldeias até 500 residentes

A seguradora francesa Axa e os Correos espanhóis anunciaram o lançamento do “Pueblo Activo”, uma iniciativa conjunta que disponibiliza um seguro de vida totalmente gratuito para os munícipes recenseados em povoações com até 500 habitantes, avança o El Economista. No âmbito desta parceria, os próprios municípios atuarão como tomadores da apólice, permitindo proteger os residentes sem qualquer custo para a população, com o objetivo de incentivar a fixação de habitantes no interior e na Espanha rural.

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A apólice de modalidade base oferece uma cobertura mínima de 10.000 euros por habitante em caso de falecimento por acidente em vias secundárias, abrangendo deslocações como condutor, passageiro de transporte privado ou coletivo, bem como acidentes de bicicleta, trotinete elétrica ou enquanto peão. Além da opção 100% gratuita, o programa disponibiliza uma segunda opção com indemnização até 40.000 euros sem custos, desde que a pessoa consinta a partilha dos seus dados com a AXA, e uma terceira com coberturas até 500.000 euros com uma redução de 80% na tarifa habitual a ser paga pelo segurado.

A comercialização do produto será efetuada em exclusivo pelos Correos junto dos cerca de 4.000 municípios espanhóis que cumprem os requisitos demográficos. Esta rede potencial abrange perto de 50% do total de concelhos do país e beneficia aproximadamente 725.000 pessoas (cerca de 1,5% da população espanhola), não estando descartada a futura expansão do projeto a municípios com maior densidade populacional.

Esta iniciativa reforça a parceria estratégica iniciada em maio de 2025 entre a seguradora francesa e a empresa pública postal.