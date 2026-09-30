Bancos recebem melhores comissões que mediadores por vender seguros
As seguradoras cedem, em média, maiores comissões aos bancos pela venda de seguros que as atribuídas a outros agentes e a corretores. Mediadores alertam para dupla pressão sobre consumidores.
As seguradoras remuneram melhor os bancos que os mediadores pela venda de seguros, revelam dados agora divulgados pela ASF, entidade de supervisão do setor, no seu Relatório sobre a Atividade da Mediação de Seguros (RSAMS), o primeiro documento anual que agrega todo a informação sobre a mediação de seguros.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Segundo o RSAMS, os bancos, que formalmente também são mediadores de seguros, conseguem das seguradoras comissões de venda superiores às dos restantes mediadores na maioria dos segmentos analisados, com a diferença a ser particularmente evidente em seguros Não Vida.
“Quando a influência comercial da banca se traduz em margens ou remunerações superiores, importa verificar se estas correspondem a um serviço de maior valor para o cliente ou se resultam da sua menor capacidade de escolha e negociação”, comenta Nuno Martins, presidente da APROSE, associação que reúne agentes e corretores concluindo que o critério deve ser sempre o mesmo: a qualidade da proteção e o interesse do consumidor.
Nuno Martins, comenta ainda que “a relação da banca com os seus clientes confere-lhe uma vantagem significativa na distribuição de seguros. Essa vantagem exige uma responsabilidade acrescida, sobretudo quando o banco comercializa produtos de uma seguradora do seu próprio grupo”, diz. O presidente da APROSE alerta que “nestes casos, o consumidor pode ficar exposto a uma dupla pressão comercial, resultante da relação com o banco e dos interesses da seguradora. Esta proximidade levanta questões sobre a liberdade de escolha, a transparência do aconselhamento e a adequação das soluções às necessidades do cliente.
Os ramos analisados foram o segmento dos Seguros de Vida desde 2021 a 2015, o segmento Vida agregado de 2021 a 2023 e os subsegmentos Vida Risco e Vida Financeiros em 2024 e 2025.
FONTE: ASF, Relatório sobre a Atividade da Mediação de Seguros (RSAMS) – 2025
Assim, em 2025, os bancos receberam, em média, pelos seguros Não Vida, uma remuneração correspondente a 19,6%, contra 14,4% dos restantes mediadores, uma diferença de 5,2 pontos percentuais. A vantagem bancária foi-se consolidando ao longo do período: em 2021 era de apenas 0,6 pontos, passando para 4,8 pontos em 2022 e 4,5 pontos em 2023.
Seguros de Vida também com gap fundo entre Bancos e outros mediadores
A diferença é ainda mais expressiva em Vida Risco. Depois de, em 2024, os restantes mediadores apresentarem uma taxa ligeiramente superior à banca — 23,3% contra 22,9% —, a situação inverteu-se em 2025. Nesse ano, a remuneração média da banca subiu para 26,4%, enquanto a dos restantes mediadores caiu para 18,1%, abrindo uma diferença de 8,3 pontos percentuais. Em termos relativos, a taxa de comissão para os bancos foi cerca de 46% superior.
Também em Vida Financeiros a banca mantém uma taxa de remuneração mais elevada, embora com valores muito inferiores aos observados nos restantes segmentos: 2,5% em 2025, contra 1,3% nos restantes mediadores. Nos seguros Vida, os dados disponíveis para 2021-2023 mostram igualmente uma aproximação progressiva da banca: de 4,2% em 2021 para 8% em 2023, enquanto os restantes mediadores passaram de 4,4% para 6,3%.
Os dados apontam, assim, para uma posição negocial relevante da banca junto das seguradoras, sobretudo em segmentos onde a rede bancária concentra volumes significativos de negócio e dispõe de acesso direto à sua base de clientes. A evolução sugere que o canal bancário tem conseguido preservar — e em alguns segmentos reforçar — a sua capacidade para obter condições remuneratórias mais favoráveis do que os restantes mediadores.
“Não podemos permitir que existam processos de venda que claramente coloquem em causa o verdadeiro interesse do consumidor. O processo de venda da banca deverá ser mais escrutinado e corrigido, permitindo ao consumidor uma escolha livre em qualquer momento da vida dos seus contratos de seguros”, conclui Nuno Martins.
No que respeita à rede de distribuição de seguros em Portugal, em 2025, o canal bancário permanece como o principal meio de comercialização dos produtos do ramo Vida, sendo responsável por 72,5% das vendas, enquanto nos ramos Não Vida, o conjunto dos demais mediadores continua a assumir um papel predominante, correspondendo a 75,4% das vendas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Bancos recebem melhores comissões que mediadores por vender seguros
{{ noCommentsLabel }}