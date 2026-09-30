BeyondComposite reforça Advisory Board para defesa com ex-presidente do Cluster Aeronáutico, de Espaço e Defesa

Depois de ter anunciado a criação de um Advisory Board para a defesa com o ex-chairman do gigante italiano Leonardo, a empresa de materiais compósitos BeyondComposite, que passou a ser controlada pela família Azevedo desde o ano passado, vai reforçar este conselho com mais uma adição de peso, integrando o antigo presidente do cluster Aeronáutico, de Espaço e Defesa europeu, Jan Pie.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A criação de uma estratégia de advisory board é fundamental. Traz-nos diferentes dimensões à empresa”, adianta Fernando Cunha ao ECO/eRadar. Segundo o CEO da empresa de Vila Nova de Gaia, este conselho, que arrancou com Stefano Pontecorvo vai contar com Jan Pie, ex-presidente da ASD (Associação Europeia de Indústrias Aeroespaciais e de Defesa).

Jan Pie “vai trabalhar diretamente connosco a partir da estratégia do Advisory Board e vem trazer-nos uma outra dimensão muito mais internacional àquilo que é a Beyond Composite”, explica Fernando Cunha.

“O facto de estas duas personalidades reconhecidas na área da defesa quererem trabalhar com a BeyondComposite é para nós um sentimento de reconhecimento daquilo que estamos a fazer e do potencial que temos no mercado internacional”, ressalva.

Este conselho para a defesa é uma aposta da empresa de materiais compósitos para facilitar a tomada de decisões e ajudar a identificar oportunidades no setor. O advisory board, explica o CEO da Beyond, permite ganhar “uma dimensão de experiência muito grande nos mercados internacionais“, “credibilidade” e “notoriedade“, permitindo à empresa “ir com maior assertividade aos mercados internacionais”.

“Na área da defesa, o nosso objetivo é ser reconhecido como um player importante nesta área dos materiais avançados”, assume Fernando Cunha. “Depois, gradualmente, expandir as nossas áreas geográficas para outras áreas”, adianta.

O CEO da BeyondComposite reconhece que a Europa está num “bom ciclo de investimento”, mas “depois esses ciclos de investimento vão ser deslocalizados para outras zonas geográficas” e a empresa quer antecipar esses ciclos, de modo a posicionar-se “noutros mercados geográficos, através também de parcerias locais”. Decisões estratégicas para as quais, diz, “queremos estar muito bem seguros”.

A Beyond Composite terá de crescer e esse crescimento é dado por um conjunto de decisões que vamos tomar, sejam elas de M&A, sejam de expansão geográfica com localização de produção fora, noutras zonas geográficas. Fernando Cunha CEO da BeyondComposite

Além da identificação de novas geografias estratégicas, Fernando Cunha realça que “a Beyond Composite terá de crescer e esse crescimento é dado por um conjunto de decisões que vamos tomar, sejam elas de M&A, sejam de expansão geográfica com localização de produção fora, noutras zonas geográficas“. “Enquanto empresa global global, internacional, temos de ter sempre essa visão. Não podemos pensar que operamos num circuito fechado e que o mundo é um sítio pequeno”, reforça.

“Temos de ter a ambição de colocar a BeyondComposite nos maiores palcos internacionais, sejam europeus ou fora da Europa“, remata.