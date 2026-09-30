Chefe de gabinete de Miguel Pinto Luz é o novo presidente do Instituto da Mobilidade e Transportes

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, escolheu Gustavo Madeira para presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), substituindo José Jesus Caetano, no cargo desde 2022. A nomeação consta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República e produz efeitos a partir de quinta-feira.

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O novo conselho diretivo é ainda composto por Mónica Mira d’Andrade, como vice-presidente, e por Francisco Moitinho de Almeida, Pedro Guerreiro da Silva e Teresa Marchão, como vogais. As nomeações são feitas em regime de substituição, até ao provimento definitivo dos cargos na sequência de um procedimento concursal a realizar pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

Gustavo Madeira era desde abril de 2024 chefe de gabinete de Miguel Pinto Luz, tendo desempenhado essas funções no atual Executivo e no anterior. Antes de entrar no gabinete do ministro, foi diretor-geral da empresa municipal Águas de Santarém entre 2020 e 2024 e diretor do Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde entre 2018 e 2020.

O novo presidente do IMT tem uma longa passagem pela Administração Pública. Foi secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional entre 2012 e 2018, diretor de serviços de Contabilidade e Controlo da então Direção-Geral dos Impostos e da Autoridade Tributária, além de vogal da Agência para a Modernização Administrativa. Ingressou na Direção-Geral dos Impostos em 2000 como inspetor tributário, depois de ter trabalhado no setor privado, incluindo no Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. É licenciado em Gestão de Empresas e tem, entre outras formações, mestrados em Gestão e Sistemas de Informação Empresariais e um MBA em Finanças.

Na nova equipa, Mónica Mira d’Andrade transita da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), onde dirige os departamentos de Contratação Pública e de Pessoas e Logística. Antes passou durante uma década pela EMEL e foi subdiretora-geral da Direção-Geral do Consumidor.

Entre os vogais, Francisco Moitinho de Almeida vem também diretamente do gabinete do Governo, onde era adjunto do secretário de Estado das Infraestruturas, e acompanhava o processo de privatização da TAP, as áreas de aviação civil, handling e ferrovia. Antes trabalhou na McKinsey, Capgemini Engineering e Tekever.

Pedro Guerreiro da Silva mantém-se no conselho diretivo do IMT, do qual já era vogal desde setembro de 2021. Teresa Marchão, por sua vez, chega do Centro Nacional de Cibersegurança, onde desde 2023 trabalha no Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação.

A alteração da liderança surge na sequência da reestruturação do IMT aprovada pelo Governo em setembro. O instituto mantém-se como entidade pública de regime especial, com autonomia administrativa e financeira, tutelada pela área governativa das Infraestruturas e com competências nos setores dos transportes, mobilidade e infraestruturas.

Entretanto, para o lugar deixado vago por Gustavo Madeira, o ministro já designou o até agora adjunto Rui Álvaro de Castello-Branco de Figueiredo Ribeiro. Licenciado em Direito pela Universidade Católica (2012-2016), o antigo assessor do grupo parlamentar do CDS e assessor jurídico na Câmara de Lisboa já tinha sido, entre abril de 2024 e julho deste ano, chefe do gabinete do secretário de Estado da Administração Interna.