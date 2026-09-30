“É uma das nossas”. Ainda presidente da AICEP deixa mensagem de “confiança” à sucessora

“Saio cheia de esperança”. Foi com estas palavras que a ainda presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Madalena Oliveira e Silva, se despediu da liderança da agência, que entrega a 1 de outubro a Ana Casaca. “É uma das nossas”, referiu a gestora sobre a sua própria sucessora no cargo.

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Numa intervenção no Fórum AICEP, que decorre esta quarta-feira no Palácio da Bolsa, no Porto, Madalena Oliveira e Silva, que se tornou no ano passado a primeira mulher a assumir a liderança da AICEP, destacou que sai com “sentido de dever cumprido, mas uma enorme esperança de futuro”. “A partir de amanhã a liderança da AICEP passa para a Ana Casaca”, destacou, desejando “os maiores sucessos” à sucessora.

“Os senhores empresários já a conhecem de outros fóruns, mas na AICEP também a conhecemos“, realçou, reforçando que sai “cheia de esperança” no futuro. “O sucesso da AICEP será sempre o sucesso das empresas, o sucesso de Portugal”, acrescentou.

O Governo aprovou a 9 de setembro, em Conselho de Ministros, Ana Casaca como a nova presidente da AICEP. Cargo que assume esta quinta-feira. A até agora diretora de Inovação da Galp Energia foi escolhida após receber parecer positivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

Madalena Oliveira e Silva não perdeu ainda a oportunidade de deixar uma palavra especial às empresas, fazendo ainda “um agradecimento pessoal” ao ex-ministro da Economia, Pedro Reis, que a desafiou para assumir o mandato, e ao atual ministro Manuel Castro Almeida, por ter confiado na responsável para o mandato, para um “período que sabíamos que era de transição”.

João Rui Ferreira, secretário de Estado da Economia, também deixou uma mensagem de boas-vindas à futura líder da AICEP, mostrando-se otimista para o mandato da nova presidente. “Portugal tem hoje empresas mais internacionalizadas, o desafio é como transformamos estas competências em mais competitividade”, destacou.

Sobre a missão da AICEP, de ajudar a projetar Portugal no exterior, o governante nota que cabe também à agência ajudar a “identificar oportunidades para Portugal”.

“As empresas que criam valor, através de investimento. À AICEP cabe projetar esse investimento no mundo e ao Governo cabe criar as condições para que isto aconteça”, sintetizou o governante durante o mesmo fórum.