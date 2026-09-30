Transportes

Governo dá pontapé de saída no bilhete único para transportes com pagamentos “contactless”

  • Diogo Mendo Fernandes
  • 12:41

Oito operadores públicos e gestores de transportes assinaram um protocolo com vista a desenvolver um projeto de bilhética nacional. O primeiro passo é o acesso por cartão bancário "contactless".

Após ter prometido lançar até junho um bilhete único válido em todos os transportes públicos do país, o Governo deu esta quarta-feira o pontapé de saída com vista a desenvolver um projeto de bilhética nacional. Para o efeito, oito operadores públicos e gestores de transporte de passageiros nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto assinaram um protocolo de cooperação.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Da lista fazem parte a CP, o Metropolitano de Lisboa, o Metro do Porto, o Metro do Mondego, TTSL/Soflusa e a Mobi.E que, explica o Ministério das Infraestruturas e Habitação em comunicado, passou a ter funções de promover a interoperabilidade dos sistemas de bilhética
a nível nacional, ou seja, vai gerir a colaboração entre as entidades. Os presidentes da Transportes Metropolitanos de Lisboa e do Porto também assinaram o documento.

O foco é o desenvolvimento de uma plataforma para aceitação de cartão bancário ‘contactless’ como meio de pagamento direto nos validadores dos transportes públicos.

Ministério das Infraestruturas e Habitação

Numa primeira fase, “o foco é o desenvolvimento de uma plataforma para aceitação de cartão bancário ‘contactless’ como meio de pagamento direto nos validadores dos transportes públicos“, o que permitiria dispensar a compra prévia de bilhete nas máquinas ou nos balcões de atendimento.

Alguns operadores já têm este sistema em curso, como é o exemplo do Metro de Lisboa, que permite o pagamento “contactless” em toda a rede. Indica o Ministério que os projetos terão de ser harmonizados entre as várias entidades, através de “uma base tecnológica que facilite a interoperabilidade bilhética e permita desenvolver novas soluções tarifárias“.

O ministério tutelado por Miguel Pinto Luz detalha que o objetivo, “ao agregar escala entre os operadores de transportes” é de favorecer “a redução de comissões e outros custos associados aos pagamentos, bem como criar uma base comum para a expansão a todo o território nacional, de soluções tecnológicas modernas de bilhética e acesso ao transporte público”, pode ler-se ainda.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo dá pontapé de saída no bilhete único para transportes com pagamentos “contactless”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Turismo acelera receitas em agosto para 1,1 mil milhões

Tiago Alexandre Pereira,

Reino Unido mantém liderança entre os turistas estrangeiros em Portugal, com 17,1% das dormidas em agosto. Espanha cresce 5%, enquanto França recua 7,6%.