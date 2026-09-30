Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz recebe o Prémio «Liderança na área da Saúde no domínio da I&D&I» de 2026

O Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz recebeu um prémio em reconhecimento pelo seu «trabalho notável na promoção da investigação, da inovação e do desenvolvimento de novas soluções aplicadas nos cuidados oncológicos», o Prémio «Liderança na Saúde no âmbito da I+D+i», entregue pelo Observatório da Saúde e Estudo da Comunicação.

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O prémio, que foi recebido pelo Dr. Javier Arcos, diretor do hospital; pela Dra. Carmen Ayuso, diretora do Instituto de Investigação em Saúde da Fundação Jiménez Díaz (IIS-FJD); e pelo Dr. Jesús Garcia-Foncillas, diretor do Comprehensive Cancer Center do hospital, foi atribuído com base no modelo destes prémios, cuja seleção e avaliação são efetuadas através de uma metodologia mista rigorosa, baseada na reputação, os méritos e os resultados na prestação de cuidados de saúde, e valoriza especialmente o desenvolvimento deste centro, «um modelo multidisciplinar que integra cuidados de saúde, investigação, ensino e inovação, bem como a sua aposta na medicina de precisão e na incorporação de tecnologias e terapias avançadas, consolidando-o como referência em inovação oncológica», tal como salientou a organização dos prémios.

«É uma honra e uma enorme satisfação para todos os profissionais que participam neste projeto ter recebido este prémio, cuja candidatura, acreditamos, foi muito beneficiada pelo facto de termos sido acreditados, há alguns meses, como Comprehensive Cancer Center pela Organisation of European Cancer Institutes (OECI)», afirmou o Dr. Arcos ao agradecer o reconhecimento em nome da Fundação Jiménez Díaz.

Na sua opinião, este «avalo, a máxima garantia europeia da abordagem transversal, multidisciplinar e integral do cancro que se realiza na nossa instituição, combinando assistência, investigação, ensino e inovação ao abrigo dos mais exigentes padrões de qualidade para oferecer o melhor e mais personalizado diagnóstico e tratamento oncológico, demonstra que a única forma de avançar na luta contra esta patologia é reunindo três linhas de ação: a investigação, o desenvolvimento de medicamentos inovadores e o tratamento direto, pessoa a pessoa».

Por seu lado, o Dr. García Foncillas descreveu o prémio como um «reconhecimento a uma excelente equipa e a todos os doentes que todos os dias depositam a sua confiança em nós». «Em 2021, foi lançado o Plano Europeu de Combate ao Cancro, com um objetivo muito claro: que, em 2030, 90 por cento dos doentes que preencham os requisitos tenham acesso a centros nacionais integrados de combate ao cancro», recordou, enquadrando nessa estratégia a recente acreditação da Fundação Jiménez Díaz como Comprehensive Cancer Center, além de «uma investigação reconhecidamente excelente».

Neste contexto, destacou três aspetos diferenciadores do projeto: a investigação, feita pelos e para os doentes; a multidisciplinaridade; e a aposta académica que representa, ao procurar formar novos profissionais oncológicos com o foco nos doentes. «E acrescento um quarto ponto: envolver o doente em todo o seu processo de saúde, para que seja parte ativa deste grande projeto nas três vertentes: assistencial, investigativa e académica», acrescentou, agradecendo «ao hospital, aos profissionais e, sobretudo, aos doentes, pelo seu apoio para tornar realidade o Comprehensive Cancer Center da Fundação Jiménez Díaz».

UROLOGIA

Da mesma forma, a Dra. Carmen González Enguita, chefe do Serviço de Urologia do hospital e presidente da Associação Espanhola de Urologia, foi também distinguida, no âmbito clínico, nesta categoria, o que lhe deu a oportunidade de fazer uma reflexão interessante sobre os conceitos de «liderança» e «reputação» em relação a este reconhecimento.

Assim, considerou que o primeiro é sinónimo de «responsabilidade» e de «serviço», enquanto o segundo está ligado ao comportamento e, por sua vez, ao pensamento e à trajetória de cada um. Por isso, recordou: «Venho da Fundação Jiménez Díaz, que me viu crescer; da universidade e dos seus estudantes; das equipas com as quais trabalhei e trabalho, porque me permitiram perceber que nada de importante se consegue sozinho; e dos doentes — pessoas — a quem ajudamos, porque confiaram a sua saúde a nós».

«Crescer fazendo crescer é o meu lema há muitos anos; por isso, se consegui que muitas pessoas tenham um caminho mais fácil, terão feito de mim uma pessoa muito feliz», concluiu a Dra. González Enguita.

A quarta edição dos Prémios de Liderança na Saúde, que distinguem os profissionais, instituições e comunidades autónomas mais destacados do setor da saúde, valorizando o seu empenho clínico, de investigação e de gestão, e que refletem a importância da reputação, da inovação e do compromisso com os doentes como motores de transformação no sistema de saúde em Espanha, destacou também os médicos Benjamín Polo, Dolores Martín Ríos, Jesús Porta, Enrique Baca, Pilar Llamas e o próprio García-Foncillas — respetivamente chefes dos serviços de Aparelho Digestivo, Medicina Preventiva, Neurologia, Psiquiatria, Hematologia e Oncologia da Fundação Jiménez Díaz — como finalistas nas suas respetivas categorias.

Os Prémios de Liderança na Saúde 2026 regem-se por um modelo transparente e independente, em que os selecionados não podem candidatar-se a si próprios. A seleção e avaliação são realizadas através de uma metodologia mista rigorosa, baseada na reputação, nos méritos e nos resultados da prestação de cuidados de saúde.

Os critérios e pilares fundamentais que determinam a atribuição dos prémios estruturam-se em torno de um processo de seleção que inclui, por um lado, a votação dos profissionais e a avaliação do júri de peritos e, por outro, a avaliação de critérios que, no âmbito das instituições, abrangem aspetos como a inovação, a eficiência e a melhoria contínua, bem como a transformação e a saúde digital.

O centro indicou que o prémio confirma o compromisso do hospital «com a excelência na prestação de cuidados, a investigação, a inovação, a digitalização, um corpo médico do mais alto nível profissional, vocação e humanidade, um leque completo e complexo de serviços, o ensino e a melhoria contínua dos seus resultados em termos de saúde e da experiência do doente».

Com 665 camas, mais de 4 500 profissionais, 26 salas de operações — incluindo duas salas híbridas, três robôs Da Vinci, um robô ROSA e uma ressonância magnética integrada de alto campo —, um acelerador linear EVO, tecnologia HIFU, mais de 45 000 intervenções cirúrgicas realizadas, mais de 1,6 milhões de consultas externas efetuadas, mais de 200 000 casos de urgência atendidos e mais de 33 000 doentes internados, cerca de 700 ensaios clínicos e 500 projetos de investigação em curso, e uma média de mais de uma centena de novos residentes admitidos todos os anos, a Fundação Jiménez Díaz é, além disso, há mais de uma década o hospital de alta complexidade da Comunidade de Madrid mais bem avaliado pelos doentes (Índice Global de Satisfação) e pelos profissionais (Índice de Excelência Hospitalar).

Para além destes prémios, destacam-se também marcos como o facto de ter sido o primeiro hospital do mundo a obter a certificação EFQM Global, o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com vocação docente e de investigação, a receber o reconhecimento de Excelência em Gestão EFQM 5 Estrelas, e o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com atividades de ensino e investigação, a receber, para todo o centro, o selo dourado da Joint Commission International, a acreditação de segurança e qualidade clínica mais exigente do mundo no setor da saúde.

LISTAS DE ESPERA

De acordo com os dados mais recentes do Sermas, relativos a maio de 2026, no que diz respeito às consultas externas, o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz apresenta um tempo médio de espera de 28,81 dias; muito abaixo da média de 59,91 dias da Comunidade de Madrid. No que diz respeito à atividade cirúrgica, a Fundação Jiménez Díaz é um dos centros com menores tempos de espera (17,48 dias).

De acordo com a avaliação da satisfação dos utilizadores dos serviços de cuidados de saúde públicos da Comunidade de Madrid relativa ao ano de 2025, os utilizadores do Serviço de Saúde de Madrid classificam a Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital, não só no grupo de centros de alta complexidade, mas também entre todos os centros públicos da Comunidade de Madrid, excluindo os hospitais especializados, de apoio e de estada média.

A Fundação Jiménez Díaz salientou que, desde 2010, lidera a avaliação dos doentes nos inquéritos de satisfação do Sermas, sendo o único centro madrileno de alta complexidade que tem mantido o seu Índice de Satisfação Global acima dos 91 por cento de forma constante, com a taxa de reclamações mais baixa.