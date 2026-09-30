Juanola celebra o seu 120.º aniversário com uma cerimónia institucional na sua unidade de produção de Sant Quirze del Vallès

O encontro, organizado pela Angelini Pharma, empresa à qual a Juanola pertence, contou com a participação da presidente da Câmara de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, e de representantes do Colégio de Farmacêuticos de Barcelona, que visitaram as instalações para conhecer em primeira mão o atual processo de fabrico das pastilhas Juanola e valorizar o seu legado como marca centenária.

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A história da Juanola começou há 120 anos no bairro de Gràcia, em Barcelona, onde o farmacêutico Manuel Juanola Reixach desenvolveu, em 1906, uma fórmula artesanal para aliviar as dores de garganta. Dessa fórmula nasceram as primeiras pastilhas de alcaçuz Juanola, caracterizadas pela sua forma de losango, pela sua cor preta e pelo seu sabor particular.

A boa aceitação do produto impulsionou rapidamente o seu crescimento. Um ano depois, em 1907, já se tinham vendido mais de 100 000 caixas e, em 1913, o número ascendia a 236 000. Com o passar dos anos, outras farmácias de Barcelona começaram a comercializar as pastilhas e, em 1930, a Juanola já era distribuída por toda a Espanha.

Este crescimento levou à transformação progressiva daquela produção artesanal numa atividade industrial. Em 1940, a família Juanola inaugurou os Laboratórios Juanola no próprio bairro de Gràcia, onde a sua história tinha começado, consolidando um percurso ligado, desde as suas origens, ao conhecimento farmacêutico e ao tecido industrial catalão.

Décadas mais tarde, na década de 90, a Juanola integrou-se na Angelini Pharma e, em 2005, a produção foi transferida de Gràcia para a fábrica de Sant Quirze del Vallès, onde continua a ser produzida até aos dias de hoje. A nova fábrica está equipada com tecnologias modernas, mas mantém a formulação tradicional com ingredientes naturais e a produção artesanal. Nos últimos anos, foram introduzidos diferentes sabores e a produção de produtos da marca Juanola ascende hoje a quase três milhões de caixas de Juanola por ano.

A presidente da Câmara de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, salientou que «a Juanola é uma marca que faz parte da memória de várias gerações e que, após 120 anos, continua a manter aquela vontade com que nasceu: cuidar das pessoas e facilitar-lhes um pouco o dia a dia». Além disso, destacou o papel da empresa como entidade ligada ao território e geradora de atividade económica.

Por seu lado, Daniel Gheorghe, diretor-geral da Angelini Pharma Espanha, salientou que «comemorar os 120 anos da Juanola significa reconhecer uma trajetória construída com base na confiança de muitas gerações, mas também na capacidade de evoluir e inovar, mantendo as nossas origens».

A trajetória da Juanola também esteve ligada à evolução do setor farmacêutico na Catalunha. Neste sentido, Meritxell Cortés, membro da Comissão de Indústria da Ordem dos Farmacêuticos de Barcelona, salientou que «somos um motor de referência a nível nacional e internacional, impulsionando a investigação, o desenvolvimento tecnológico, a produção de qualidade e a criação de emprego qualificado. Fábricas como esta em Sant Quirze del Vallès demonstram como a tradição e a alta tecnologia industrial se aliam para continuar a proporcionar valor, saúde e bem-estar à sociedade».