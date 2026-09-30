Jornalismo

Leitão Amaro admite disponibilidade do Governo para “melhorar” estatutos da Lusa

 Rafael Correia,

O ministro da Presidência reiterou a necessidade de os serviços da Lusa custarem menos às empresas de comunicação social.

O ministro da presidência, António Leitão Amaro, admitiu esta quarta-feira que o Governo está disponível para melhorar os estatutos da Lusa, um dia depois de a Assembleia da República ter ouvido o Conselho de Redação e a administração da agência, assim como a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sobre o tema.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Este modelo da Lusa aproxima-se mais das condições adequadas de independência, mas percebo e tenho ouvido observações dos trabalhadores, dos reguladores, de vários atores. Se calhar podemos ainda melhorar mais. Vamos melhorar mais. Queremos criar uma Lusa para os próximos 40 anos“, afirmou o ministro, na conferência que assinalou os 40 anos da agência.

Numa referência às audições, Leitão Amaro disse que o Governo está “a escutar essas opiniões” e que vai trabalhar “para procurar melhorar o que houver a melhorar”. Sublinhou, porém, que a situação de há dois anos, referindo-se à participação de acionistas privados no capital da Lusa, “não era a situação adequada para garantir as condições de independência”.

O ministro perguntou se, “para os próximos 40 anos”, o país podia ter “uma Lusa como tínhamos há um ano e meio”. E respondeu: “A minha resposta e a resposta do Governo é ‘nas condições que existiam, não. Não eram suficientes para ultrapassar e vencer nos próximos 40’.” Reconheceu, ainda assim, que a agência tinha “coisas extraordinárias”, como a qualidade dos trabalhadores e a credibilidade.

Recordou também que o Governo apresentou o primeiro ano dos novos estatutos como um período de avaliação, “ao final do qual se avaliariam as condições de desgovernamentalização e independência próprias para uma empresa destas características”.

Numa mensagem aos dois dos maiores partidos da fora da coligação (PS e Chega), aos trabalhadores e à administração da Lusa, avisou: “Nenhum de nós vai ficar no final deste percurso com todo o desenho exatamente como quer, nem eu.” Disse sentir “uma evolução, uma conversa que começa mais difícil e vai ficando cada vez mais construtiva”, e falou de uma “oportunidade e janela dos próximos meses/ano para fazer esta transformação”.

Mais recursos e serviços a preço mais baixo

Se houvesse algum plano estranho ou esquisito para a Lusa, seguramente não estaríamos a reforçar nem a participação pública e muito menos o seu capital”, reforçou. O Orçamento do Estado deste ano já previa mais recursos para a Lusa, através de uma transferência orçamental. “Sejamos nós capazes de terminar as discussões internas no plano do diálogo social dentro da empresa e depois entre a empresa e acionista para rever o contrato de serviço público e o serviço público”, rematou.

O ministro reiterou ainda que os serviços da Lusa devem custar menos aos media. “Faz parte do nosso compromisso. Faz parte, aliás, da nossa decisão em dotação orçamental, dar à Lusa os recursos para valorizar os seus trabalhadores, apostar na sua modernização tecnológica, mas também custar menos e reduzir o preço às empresas de comunicação social”. Durante o seu discurso, o ministro não avançou detalhes.

Esta medida já estava prevista no Plano de Ação para a Comunicação Social, apresentada pelo anterior Governo. Na altura, previa-se descontos entre 50% e 75% para os OCS regionais e locais e entre 30% e 50% para os nacionais. De acordo com o documento, os descontos só avançariam depois de o Governo rever o Contrato de Serviço Público e de o Tribunal de Contas lhe dar visto.

Segundo Leitão Amaro, o Governo tem reforçado “as condições para a Lusa para ir mais longe no estrangeiro” e para chegar a mais territórios no interior, regiões e diáspora.

Sobre a parceria com a RTP, o ministro repetiu: “Nunca fez parte do plano fazer uma fusão entre a Lusa e a RTP.” Deu como exemplo Espanha, onde a agência EFE e a RTVE trabalham num modelo de parceria.

O Governo quer dar à Lusa “ferramentas e instrumentos tecnológicos tão avançados quanto são possíveis e são necessários”. “Queremos que a Lusa não seja substituída [pela tecnologia] e tenha capacidade para utilizar, aproveitar a tecnologia sempre sob controlo humano no processo de transmissão de informação“, afirmou.

Para o ministro, o papel da Lusa “é insubstituível”, num momento em que a comunicação social enfrenta “desafios enormes e, eventualmente, existenciais”. “Milhões de portugueses e centenas de órgãos de comunicação social usam e precisam da Lusa e não encontram alternativa à Lusa para ter informação que seja curada, tratada com graus de objetividade, profissionalismo e qualidade como a Lusa faz enquanto agência de notícias.”

Num cenário em que “não falta informação”, defendeu que não se pode prescindir de ferramentas que garantam que a informação é tratada “por profissionais que seguem códigos, regras de tratamento, análise, comparação de visões diferentes, de perspetivas diferentes, de verificação de factos”.

“A existência de uma agência que traz e transporta informação, mas trata-a com critérios de objetividade, qualidade, profissionalismo, pluralismo, neutralidade, é essencial para que não nos fechemos nas nossas bolhas”, defendeu.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Leitão Amaro admite disponibilidade do Governo para “melhorar” estatutos da Lusa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Seguradoras
Mútua Portuguesa de Saúde estreia a sua primeira campannha

A Mútua Portuguesa de Saúde vai lançar a sua primeira campanha publicitária multimeios, que arranca a 2 de outubro e terá presença em rádio, ATM, rede LED Galp e outdoor.

ECO Seguros,

Media
Presidente da Lusa considera “redutor” foco só nos estatutos

O presidente da agência noticiosa, Joaquim Carreira, defende que "o futuro da Lusa depende também da sua estratégia, da sustentabilidade económica", entre outros aspetos.

Lusa,

Inteligência Artificial
Marketers planeiam aumentar investimento de meios em IA

O estudo Media Reactions 2026, promovido pela Kantar, auscultou cerca de 800 profissionais de marketing em todo o mundo e realizou cerca de 23 mil entrevistas em 33 mercados.

+ M,