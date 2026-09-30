Leitão Amaro admite disponibilidade do Governo para “melhorar” estatutos da Lusa

O ministro da Presidência reiterou a necessidade de os serviços da Lusa custarem menos às empresas de comunicação social.

O ministro da presidência, António Leitão Amaro, admitiu esta quarta-feira que o Governo está disponível para melhorar os estatutos da Lusa, um dia depois de a Assembleia da República ter ouvido o Conselho de Redação e a administração da agência, assim como a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) sobre o tema.

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“Este modelo da Lusa aproxima-se mais das condições adequadas de independência, mas percebo e tenho ouvido observações dos trabalhadores, dos reguladores, de vários atores. Se calhar podemos ainda melhorar mais. Vamos melhorar mais. Queremos criar uma Lusa para os próximos 40 anos“, afirmou o ministro, na conferência que assinalou os 40 anos da agência.

Numa referência às audições, Leitão Amaro disse que o Governo está “a escutar essas opiniões” e que vai trabalhar “para procurar melhorar o que houver a melhorar”. Sublinhou, porém, que a situação de há dois anos, referindo-se à participação de acionistas privados no capital da Lusa, “não era a situação adequada para garantir as condições de independência”.

O ministro perguntou se, “para os próximos 40 anos”, o país podia ter “uma Lusa como tínhamos há um ano e meio”. E respondeu: “A minha resposta e a resposta do Governo é ‘nas condições que existiam, não. Não eram suficientes para ultrapassar e vencer nos próximos 40’.” Reconheceu, ainda assim, que a agência tinha “coisas extraordinárias”, como a qualidade dos trabalhadores e a credibilidade.

Recordou também que o Governo apresentou o primeiro ano dos novos estatutos como um período de avaliação, “ao final do qual se avaliariam as condições de desgovernamentalização e independência próprias para uma empresa destas características”.

Numa mensagem aos dois dos maiores partidos da fora da coligação (PS e Chega), aos trabalhadores e à administração da Lusa, avisou: “Nenhum de nós vai ficar no final deste percurso com todo o desenho exatamente como quer, nem eu.” Disse sentir “uma evolução, uma conversa que começa mais difícil e vai ficando cada vez mais construtiva”, e falou de uma “oportunidade e janela dos próximos meses/ano para fazer esta transformação”.

Mais recursos e serviços a preço mais baixo

“Se houvesse algum plano estranho ou esquisito para a Lusa, seguramente não estaríamos a reforçar nem a participação pública e muito menos o seu capital”, reforçou. O Orçamento do Estado deste ano já previa mais recursos para a Lusa, através de uma transferência orçamental. “Sejamos nós capazes de terminar as discussões internas no plano do diálogo social dentro da empresa e depois entre a empresa e acionista para rever o contrato de serviço público e o serviço público”, rematou.

O ministro reiterou ainda que os serviços da Lusa devem custar menos aos media. “Faz parte do nosso compromisso. Faz parte, aliás, da nossa decisão em dotação orçamental, dar à Lusa os recursos para valorizar os seus trabalhadores, apostar na sua modernização tecnológica, mas também custar menos e reduzir o preço às empresas de comunicação social”. Durante o seu discurso, o ministro não avançou detalhes.

Esta medida já estava prevista no Plano de Ação para a Comunicação Social, apresentada pelo anterior Governo. Na altura, previa-se descontos entre 50% e 75% para os OCS regionais e locais e entre 30% e 50% para os nacionais. De acordo com o documento, os descontos só avançariam depois de o Governo rever o Contrato de Serviço Público e de o Tribunal de Contas lhe dar visto.

Segundo Leitão Amaro, o Governo tem reforçado “as condições para a Lusa para ir mais longe no estrangeiro” e para chegar a mais territórios no interior, regiões e diáspora.

Sobre a parceria com a RTP, o ministro repetiu: “Nunca fez parte do plano fazer uma fusão entre a Lusa e a RTP.” Deu como exemplo Espanha, onde a agência EFE e a RTVE trabalham num modelo de parceria.

O Governo quer dar à Lusa “ferramentas e instrumentos tecnológicos tão avançados quanto são possíveis e são necessários”. “Queremos que a Lusa não seja substituída [pela tecnologia] e tenha capacidade para utilizar, aproveitar a tecnologia sempre sob controlo humano no processo de transmissão de informação“, afirmou.

Para o ministro, o papel da Lusa “é insubstituível”, num momento em que a comunicação social enfrenta “desafios enormes e, eventualmente, existenciais”. “Milhões de portugueses e centenas de órgãos de comunicação social usam e precisam da Lusa e não encontram alternativa à Lusa para ter informação que seja curada, tratada com graus de objetividade, profissionalismo e qualidade como a Lusa faz enquanto agência de notícias.”

Num cenário em que “não falta informação”, defendeu que não se pode prescindir de ferramentas que garantam que a informação é tratada “por profissionais que seguem códigos, regras de tratamento, análise, comparação de visões diferentes, de perspetivas diferentes, de verificação de factos”.

“A existência de uma agência que traz e transporta informação, mas trata-a com critérios de objetividade, qualidade, profissionalismo, pluralismo, neutralidade, é essencial para que não nos fechemos nas nossas bolhas”, defendeu.