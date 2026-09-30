Luís Mota Duarte vai liderar Sonae Sierra a partir de janeiro de 2027

A Sonae anunciou esta quarta-feira a nomeação de Luís Mota Duarte como novo CEO da Sierra a partir de janeiro. Sucede a Fernando Guedes de Oliveira, que liderava desde 2010 o braço imobiliário do conglomerado empresarial com sede na Maia.

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Luís Mota Duarte, que trabalhou 14 anos em Londres nas áreas de private equity, investment banking e desenvolvimento de negócios, entrou na Sonae em 2014 para liderar a área de M&A do grupo. Transitou para a Sierra em 2018, onde ocupou vários cargos até ascender a Deputy CEO e administrador executivo responsável pela área de Investment Management.

Em comunicado, o grupo liderado por Cláudia Azevedo sublinha que esta nomeação “assegura uma transição sustentada num conhecimento profundo da Sierra, das suas equipas e dos seus parceiros”. Até ao final do ano, Fernando Guedes de Oliveira e Luís Mota Duarte vão continuar a “trabalhar em estreita articulação na preparação da transição” no arranque de 2027.

A dona do Continente destaca o “papel determinante” que Guedes de Oliveira teve no desenvolvimento do negócio, num período em que a Sierra “reforçou a sua presença internacional e evoluiu para uma plataforma integrada de imobiliário, alargando as suas competências na gestão de investimentos, promoção imobiliária, prestação de serviços e expandindo a sua atividade para novas classes de ativos”.

“O Fernando teve um papel determinante na construção da Sierra e na sua evolução até à empresa que é hoje. Soube liderar em diferentes fases de crescimento, da internacionalização à transformação mais recente do negócio, deixando uma Sierra mais diversificada e bem preparada para o futuro. Quero agradecer-lhe profundamente pela sua liderança, compromisso e pelo contributo excecional que deu à Sierra e à Sonae ao longo de mais de quatro décadas”, refere Cláudia Azevedo.

Citada na mesma nota, a CEO da Sonae lembra ainda que o gestor, que agora está de saída, foi também “um apoio muito importante para [si] e para a Comissão Executiva, sempre construtivo e orientado para encontrar e concretizar as melhores soluções para todos”.

"Tenho toda a confiança no Luís para liderar este próximo ciclo. O seu profundo conhecimento da Sierra, das suas equipas e parceiros, aliado à sua experiência e forte orientação para a criação de valor, dá-nos a confiança de que a empresa continuará a crescer, a reforçar a sua presença internacional e a desenvolver as suas diferentes plataformas e competências.” Cláudia Azevedo CEO da Sonae

Quanto ao novo CEO, a líder do grupo nortenho diz ter “toda a [sua] confiança para liderar este próximo ciclo”. “O seu profundo conhecimento da Sierra, das suas equipas e parceiros, aliado à sua experiência e forte orientação para a criação de valor, dá-nos a confiança de que a empresa continuará a crescer, a reforçar a sua presença internacional e a desenvolver as suas diferentes plataformas e competências”, acrescenta.

“Assumirei a liderança da Sierra com um enorme sentido de responsabilidade e ambição. Conheço bem a força desta organização, a qualidade das equipas e as competências que construímos ao longo dos anos. Temos uma base sólida para continuar a evoluir, procurando novas oportunidades de crescimento e reforçando a nossa capacidade de criar valor para investidores, parceiros, clientes e para a sociedade”, refere Luís Mota Duarte.

Já Fernando Guedes de Oliveira, citado na mesma nota de imprensa, fala do “enorme orgulho” no percurso na Sierra, numa fase em que a empresa “cresceu, internacionalizou-se e soube transformar-se para antecipar o futuro”, dizendo-se “profundamente grato por este percurso de desafios, aprendizagens e conquistas e por ter feito parte da construção de uma empresa com as capacidades e o potencial que a Sierra tem hoje”.