Mais oferta ou maior proteção aos inquilinos? As diferentes receitas na Europa para responder à crise da habitação

⚡ ECO Fast O Parlamento português irá debater a revisão do Novo Regime do Arrendamento Urbano, após a divulgação de dados que indicam um aumento significativo das rendas em todo o país.

A proposta do Governo inclui medidas como o fim do limite de 2% para o aumento das rendas e maior flexibilidade nos contratos, visando aumentar a oferta de habitação.

A discussão sobre a reforma do arrendamento ocorre num contexto europeu de crescente pressão habitacional, com países como Espanha a implementar medidas de proteção aos inquilinos.

Um dia depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicar dados que apontam para um aumento significativo do valor das rendas em todas as regiões do país, o Parlamento vai debater a revisão do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), que o Governo aprovou em Conselho de Ministros em meados de julho. A discussão coincide com uma altura em que Espanha, Reino Unido e outros países europeus estão a avançar com medidas para combater a crise habitacional, e semanas após Bruxelas ter apresentado a Lei da Habitação Acessível.

Maior flexibilidade nos contratos, despejos mais céleres, o fim do limite de 2% ao aumento das rendas e ainda novas regras para as rendas antigas são algumas das medidas que constam da proposta de autorização legislativa do Executivo PSD/CDS-PP para reformar a oferta residencial no mercado de arrendamento em Portugal, a ser votada na generalidade na sexta-feira, para haver “mais oferta e mais habitação” (o chumbo está praticamente garantido, pelo que o cenário mais provável será a descida à especialidade sem votação).

Mas a preocupação estende-se de tal forma a nível europeu que, no atual mandato da Comissão Europeia, foi criado pela primeira vez o cargo de comissário para a Habitação. Foi no passado dia 9 de setembro que Bruxelas decidiu “dar um passo” na direção de “enfrentar a acessibilidade da habitação na Europa” ao apresentar a Lei da Habitação Acessível.

O diploma em causa pretende travar a subida dos preços das casas e alargar a oferta em cidades da União Europeia (UE) onde arrendar ou comprar casa se tornou praticamente inacessível. Ursula von der Leyen deu até exemplos concretos: em Madrid, há 40 alojamentos de curta duração por cada 100 casas no mercado de arrendamento de longa duração; em Zagreb, mais de 19% dos imóveis permanecem devolutos.

O novo regulamento cria o primeiro quadro jurídico a nível comunitário capaz de orientar a ação das autarquias sem colidir com as regras do mercado único, não se limitando apenas a diagnosticar o problema, mas também a fixar critérios técnicos e prazos concretos para que os municípios possam agir com segurança jurídica.

Segundo a Comissão Europeia, uma zona só pode ser classificada como estando “sob pressão habitacional” se o rácio entre o preço da casa e o rendimento das famílias for elevado ou tiver subido de forma continuada na última década. A partir daí, cada intervenção fica sujeita a várias regras.

Em primeiro lugar, há um diagnóstico obrigatório. As autarquias só poderão restringir o Alojamento Local se provarem, com dados concretos, que a atividade prejudica a disponibilidade de casas há pelo menos três anos. Depois, qualquer medida tem de ser direcionada, necessária e sem alternativas menos gravosas disponíveis, não podendo ser genérica ou arbitrária. As restrições ficam limitadas a um máximo de cinco anos, com revisão periódica obrigatória.

Ao nível da segurança jurídica, as condições impostas à aquisição de imóveis não podem ser aplicadas com efeitos retroativos, e os casos de imóveis devolutos têm de considerar períodos de não ocupação justificados, como ausência por motivos de saúde, trabalho ou estudo.

Além das restrições, o Executivo comunitário recomenda aos Estados-membros a criação de “Planos de Aceleração da Habitação”, com prazos de licenciamento mais curtos, incluindo o objetivo de decisões em até 60 dias em processos prioritários, e a reconversão de edifícios devolutos ou subutilizados para fins residenciais. Os 27 países da UE são ainda incentivados a explorar fundos rotativos, parcerias público-privadas (PPP) e instrumentos de financiamento de longo prazo para expandir a habitação a preços controlados.

Espanha aposta em maior intervenção do Estado e proteção do inquilino

Em termos nacionais, o grande destaque no que toca à gestão da crise habitacional vai para o país vizinho. Depois de milhares de pessoas se terem manifestado nas ruas de várias cidades espanholas nos últimos dias, na sequência do despejo judicial da idosa Maricarmen Abascal que residia há sete décadas no centro de Madrid, o Governo de Pedro Sánchez antecipou para esta terça-feira a apresentação de uma série de medidas para um mercado em que reina a escassez de oferta, subida drástica dos preços das rendas e especulação imobiliária.

Contrariamente a Portugal, onde a reforma proposta pelo Executivo de Luís Montenegro vai no sentido de maior flexibilidade do lado da oferta, Espanha está a apostar numa maior proteção dos inquilinos. Em concreto, a ministra da tutela, Isabel Rodríguez, anunciou uma extensão da proteção contra despejos até 2030 para famílias economicamente vulneráveis; a regulamentação do arrendamento sazonal e de quartos; restrições à compra de imóveis residenciais por “fundos abutres” até 2028, com o objetivo de combater a especulação imobiliária; e a prorrogação extraordinária e obrigatória por dois anos dos contratos em vigor que terminem antes de 31 de dezembro de 2028.

A nível fiscal, as propostas do Governo espanhol incluem uma redução do IVA na construção para 4% no caso de habitações de promoção pública e protegida e a criação de um mecanismo de financiamento público com juros a 0% direcionado para a compra da primeira habitação por jovens e cidadãos elegíveis — semelhante à garantia pública que, em Portugal, permite a jovens até aos 35 anos obter um crédito bancário até 100% para a compra da sua primeira habitação própria e permanente.

Adicionalmente, propõe um aumento das taxas fiscais associadas a alojamentos turísticos e temporários para tentar direcionar mais casas para o mercado de arrendamento de longa duração.

Há ainda um outro projeto-lei que visa apenas a renovação automática dos contratos de arrendamento, mas, segundo explicou a governante espanhola, “com salvaguardas para diferentes circunstâncias, inspiradas noutras normativas europeias”.

Reino Unido ajuda compradores de primeira habitação

No número 10 da Downing Street, o Governo de Andy Burnham anunciou no passado sábado um novo programa (“Your First Home”) de apoio à compra de habitação que se destina a ajudar quem dispõe de um rendimento regular e quer comprar a sua primeira casa em Inglaterra, mas não conseguiu poupar para um adiantamento avultado, ou não conta com apoio financeiro da família.

Segundo o The Guardian, ao abrigo do programa, os compradores de primeira habitação receberão um empréstimo de capital próprio de 20% para os ajudar a adquirir uma habitação nova, com um período inicial isento de juros e a exigência de um adiantamento mínimo de apenas 2,5%.

Por outro lado, serão introduzidos limites máximos de rendimento familiar e de entrada para excluir quem aufere os salários mais elevados e dispõe de poupanças avultadas, sendo o programa direcionado para quem possa ter dificuldades em comprar uma casa por conta própria. Estes tetos no preço visam garantir que as pessoas só possam adquirir casas modestas.

Este programa — que consiste numa nova versão do “Help to Buy” introduzido pelo antigo Governo conservador em 2013, tendo estado em vigor durante uma década — surge num momento em que as construtoras enfrentam taxas de juro persistentemente elevadas, custos elevados e uma confiança dos consumidores em baixa.

Os detalhes do “Your First Home” ainda estão a ser definidos, incluindo os limites máximos para o preço dos imóveis e o rendimento familiar, e serão revelados na “Declaração de Outono” prevista para 28 de outubro. Não obstante, o Governo já adiantou que os promotores imobiliários vão contribuir para os custos do programa através do pagamento de uma taxa indexada ao valor dos imóveis.

Países Baixos põem fim aos contratos temporários e às rendas fixas por pontos

A primeira proposta oficial da nova Lei do Arrendamento Acessível nos Países Baixos foi anunciada em fevereiro de 2023 pelo ministro da Habitação à época, mas o processo até à entrada em vigor sofreu atrasos devido à queda do Governo no verão desse ano. Acabou por entrar em vigor em julho de 2024, com as regras de fiscalização municipal e a aplicação de coimas a arrancarem em janeiro do ano passado.

Contudo, esta reforma teve um efeito colateral inesperado: o congelamento e tabelamento dos preços das rendas fez com que muitos senhorios (de classe média) vendessem as suas casas, provocando uma queda abrupta no número de casas disponíveis no mercado de arrendamento.

Isto levou o novo Governo neerlandês a avançar, em abril deste ano, com um pacote de correções estruturais à Lei do Arrendamento Acessível, tendo em vista “dar oxigénio” aos proprietários e travar a vaga de vendas. Assim, foram alterados os critérios do sistema de pontos (que atribui um valor às casas), ao mesmo tempo que se flexibilizaram as regras para imóveis que perdiam valor devido aos limites da avaliação patrimonial municipal e para casas sem espaço exterior privado, evitando que caiam obrigatoriamente para escalões de preço demasiado baixos.

Em paralelo, os limites financeiros do mercado regulado foram formalmente indexados e atualizados — medida que se aplica quando um senhorio está para colocar a casa no mercado ou fazer um novo contrato. O teto máximo que define a habitação social subiu para 932,93 euros, enquanto o limite do mercado médio regulado fixou-se nos 1.228,07 euros por mês.

Já os tetos de aumento anual das rendas, que dizem respeito aos inquilinos que já estão a viver na casa, foram fixados de forma assimétrica para o ano de 2026: 4,1% na habitação social, 4,4% no mercado livre e um máximo mais generoso de 6,1% para o mercado médio (calculado com base na evolução dos salários no país para incentivar os investidores a não abandonarem o mercado de arrendamento).

Irlanda substitui modelo regional por sistema nacional de controlo de rendas

A Irlanda, por seu lado, optou por abandonar o modelo de zonas de pressão localizadas. O desenho do sistema nacional unificado de controlo de preços das rendas, que substitui o antigo modelo aplicado a nível regional, foi anunciado no final de 2025, tendo entrado em vigor em março deste ano.

Com esta reforma, os aumentos anuais das rendas mantêm-se com um teto absoluto de 2% (ou a taxa de inflação, consoante a que for mais baixa). Só novos empreendimentos ou alojamentos estudantis construídos recentemente é que podem acompanhar a inflação.

Ao mesmo tempo, os grandes proprietários (que detêm quatro ou mais imóveis) estão legalmente proibidos de rescindir contratos sem uma justificação válida (como incumprimento ou vandalismo). E, no caso de um inquilino sair, o senhorio não pode repor o preço ao valor de mercado livre para o próximo contrato, a menos que o inquilino anterior tenha saído por vontade própria ou tenha violado as regras.

Há ainda outra alteração: o senhorio tem de enviar a notificação de revisão de renda ao inquilino e ao Residential Tenancies Board (RTB) — organismo público e independente que regula o setor de arrendamento residencial na Irlanda — exatamente no mesmo dia. Se falhar o registo diário na plataforma pública, o aumento da renda torna-se juridicamente nulo.