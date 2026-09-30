Marketers planeiam aumentar investimento de meios em IA em 2027

O estudo Media Reactions 2026, promovido pela Kantar, auscultou cerca de 800 profissionais de marketing em todo o mundo e realizou cerca de 23 mil entrevistas em 33 mercados.

⚡ ECO Fast Os marketers estão a planear aumentar significativamente o investimento em publicidade nos assistentes de inteligência artificial em 2027, com 75% a preverem esse reforço.

Embora 73% dos consumidores utilizem assistentes de IA, apenas 23% confiam nas recomendações de marcas feitas por estes, revelando uma desconexão entre expectativas e realidade.

A confiança dos marketers na eficácia do seu media mix está a diminuir, com apenas 51% a acreditar que estão a extrair informações úteis dos seus dados para objetivos de marketing.

Os marketers planeiam, na sua maioria, reforçar em 2027 o investimento para dar visibilidade às marcas nos assistentes de inteligência artificial (IA), incluindo em anúncios pagos. Em termos líquidos, 75% planeiam aumentá-lo, segundo a edição de 2026 do estudo Media Reactions, da Kantar. Mais de seis em cada dez profissionais de marketing (62%) acreditam que o futuro da IA para as marcas está nas recomendações e na orientação.

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A aposta avança, porém, à frente da confiança dos consumidores. Dos cerca de 23 mil inquiridos em 33 mercados, 73% já usam assistentes de IA na vida pessoal ou profissional, e um terço (32%) recorre a eles para pesquisar marcas e produtos. Mesmo assim, apenas 23% confiam nas recomendações de marcas que estes assistentes fazem.

“Há muito dinheiro a ir para a IA com base no pressuposto de que as pessoas a vão usar da forma que a indústria espera. A realidade é que os marketers ainda não percebem bem o que as pessoas sentem em relação aos ambientes de IA, nem como estes funcionam no media mix mais alargado”, afirma Gonca Bubani, diretora global de media da Kantar, citada em comunicado.

Enquanto canal publicitário, os assistentes de IA ficam em 20.º lugar entre 27 no ranking de advertising equity. Este indicador da Kantar passou este ano a combinar a atitude dos consumidores face à publicidade em cada canal com a exposição a ela.

A compra passa também cada vez mais por canais que não foram pensados para vender. Quase um em cada três consumidores (32%) utiliza as redes sociais para procurar ou comprar produtos. Para 20%, os criadores de conteúdo são muitas vezes a primeira fonte de descoberta de novos produtos, e 17% confiariam num assistente de IA para fazer compras por si no futuro.

O marketing de criadores e influenciadores já é usado por 91% dos marketers a nível global e dois terços planeiam aumentar o investimento nesta área. A aposta desloca-se da fama para a proximidade às comunidades. Os microcriadores (66%) e os nanocriadores (61%) são os perfis em que mais marketers planeiam investir, à frente dos macro (48%) e dos mega-influenciadores (42%).

Entre as marcas de media, o Google, a Amazon e o YouTube lideram em advertising equity junto dos consumidores, enquanto a Twitch, o Disney+ e o Pinterest se destacam junto de públicos mais específicos. Os marketers confiam sobretudo no Youtube, no Instagram e no Google.

Os consumidores queixam-se hoje menos da publicidade, mas os marketers duvidam mais de si próprios. Apenas metade dos anunciantes acredita ter o equilíbrio certo entre construção de marca e marketing de performance, contra 60% em 2025. A percentagem dos que estão confiantes de que a sua organização tem o media mix certo desceu de 64% para 57%. Só 51% sentem que estão a extrair dos seus dados informação útil para os objetivos de marketing.

Do lado dos consumidores, a percentagem dos que acham que há demasiada publicidade desceu de 25% para 21%. A dos que a consideram repetitiva caiu de 24% para 20% e a dos que tentam ativamente ignorá-la passou de 21% para 18%. Segundo a base de dados LIFT+ da Kantar, entre 2020 e 2025, 43% do impacto das campanhas resultou de os canais funcionarem em conjunto, contra 18% antes de 2014.

A edição de 2026 auscultou cerca de 800 profissionais de marketing de anunciantes, agências e empresas de media em todo o mundo. O inquérito aos consumidores baseia-se em cerca de 23 mil entrevistas em 33 mercados — dos quais 11 na Europa, nomeadamente Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Roménia, Suécia e Turquia.