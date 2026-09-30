Sarmento confiante que “não haverá desvio” no cumprimento das metas de Bruxelas

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, manifestou esta quarta-feira “muitas dúvidas” sobre as regras orçamentais europeias, garantindo que o crescimento da despesa está controlada. O governante mostrou-se ainda confiante de que não irá entrar em incumprimento face às metas acordadas com Bruxelas.

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“Estamos confiantes que não haverá qualquer desvio na conta de controlo“, disse Miranda Sarmento no debate parlamentar desta quinta-feira sobre o quadro de governação económica europeu.

Em causa estão as regras orçamentais europeias em vigor desde abril de 2024, que colocaram no foco de análise o indicador de despesa líquida, isto é, a despesa pública total deduzida de juros, medidas discricionárias na receita, despesas financiadas por fundos da União Europeia, despesas de cofinanciamento nacional, elementos cíclicos do desemprego e medidas temporárias.

As regras orçamentais estipulam que a conta de controlo que permite que cada país registo um desvio anual de 0,3% do PIB e um desvio acumulado de 0,6 do PIB para o período entre 2024 e 2028.

Ainda assim, Miranda Sarmento defendeu que a despesa líquida “é um indicador e não uma regra”. Na mesma linha, recordou que as regras europeias estabelecem que ultrapassar o limite do desvio não significa automaticamente uma abertura de um Défice Por Procedimento Excessivo. As contas públicas equilibradas dão neste domínio uma ‘ajuda’ à imagem de Portugal, com o défice do país a poder resvalar até 0,5% do PIB.

Como o ECO explica aqui, a Comissão Europeia e o Conselho das Finanças Públicas (CFP) projetam que Portugal incumpra as metas estabelecidas com Bruxelas já no próximo ano.

Miranda Sarmento defendeu ainda que “ao contrário do que alguns querem fazer crer, a despesa está controlada”, assinalando que, em 2025, “a despesa corrente primária está a crescer abaixo do PIB nominal”.

"Temos manifestado muitas dúvidas sobre as regras orçamentais, mas sobretudo sobre a inclusão das medidas discricionárias de receita no cálculo da despesa líquida.” Joaquim Miranda Sarmento Ministro de Estado e das Finanças

“Temos manifestado muitas dúvidas sobre as regras orçamentais, mas sobretudo sobre a inclusão das medidas discricionárias de receita no cálculo da despesa líquida”, disse Miranda Sarmento no debate parlamentar desta quinta-feira sobre o quadro de governação económica europeu.

As discrepâncias do crescimento projetado para a despesa líquida entre as diferentes instituições têm resultado sobretudo de diferentes formas de contabilização ou mesmo exclusão de medidas discricionários da receita, uma vez que normalmente o seu impacto orçamental não é diretamente observável em informação estatística, resultando de estimativas.

A ausência de uma metodologia única para o cálculo das medidas discricionárias de receita é um dos pontos criticados por Miranda Sarmento. “Primeiro, não são estruturais e segundo, pela enorme dificuldade estimativa do impacto destas medidas. A Comissão Europeia decidiu avançar com regras orçamentais sem definir uma metodologia clara”, justificou o governante.

Ademais, o ministro das Finanças realçou que a variação da despesa líquida “conta ainda com despesas temporárias e extraordinárias, como os empréstimos PRR no apoio à Ucrânia e os suplementos pensionistas“, prevendo que, “sem estas variações”, o desvio acumulado às metas acordadas “está dentro da margem de 0,6%” do PIB.