Montenegro destaca “sinal importante” dado pelo PS sobre abstenção no OE2027

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira o “sinal importante” dado pelo PS em relação à eventual viabilização do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) e elogiou o “sentido de responsabilidade” dos socialistas.

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Em Fafe, durante as jornadas subordinadas ao tema “Portugal — Que ambição?”, Montenegro defendeu que a estabilidade política é fundamental para a afirmação do país no mundo.

“Hoje mesmo foi dado um sinal importante [para a estabilidade política]“, referiu. O primeiro-ministro referia-se ao anúncio do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que, em entrevista ao ECO, revelou que vai propor aos órgãos do partido a abstenção na votação do próximo Orçamento do Estado depois das garantias que foram deixadas por Luís Montenegro.

“Optámos pela abstenção, porque o primeiro-ministro deu um sinal muito positivo ao responder a todas as questões que tínhamos colocado, quer em relação à Constituição e os termos em que se referiu ao PS merecem o nosso apreço”, disse José Luís Carneiro na entrevista ao ECO, que será divulgada na íntegra na sexta-feira.

Caso os órgãos do partido aprovem esta abstenção do PS, a viabilização do documento fica assegurada, independentemente dos votos das restantes bancadas.

Montenegro vincou que o PS tem estado “mais disponível para isso do que outros partidos”, mas reiterou que o diálogo é com todos os partidos e que já houve matérias, como as relacionadas com a imigração, em que o acordo foi conseguido com o Chega.