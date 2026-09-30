Montenegro destaca “sinal importante” dado pelo PS sobre abstenção no OE2027
Primeiro-ministro reagiu à entrevista de José Luís Carneiro ao ECO, vincando que o PS tem estado "mais disponível para isso do que outros partidos", mas reiterou que o diálogo é com todos os partidos.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira o “sinal importante” dado pelo PS em relação à eventual viabilização do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) e elogiou o “sentido de responsabilidade” dos socialistas.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Em Fafe, durante as jornadas subordinadas ao tema “Portugal — Que ambição?”, Montenegro defendeu que a estabilidade política é fundamental para a afirmação do país no mundo.
“Hoje mesmo foi dado um sinal importante [para a estabilidade política]“, referiu. O primeiro-ministro referia-se ao anúncio do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que, em entrevista ao ECO, revelou que vai propor aos órgãos do partido a abstenção na votação do próximo Orçamento do Estado depois das garantias que foram deixadas por Luís Montenegro.
“Optámos pela abstenção, porque o primeiro-ministro deu um sinal muito positivo ao responder a todas as questões que tínhamos colocado, quer em relação à Constituição e os termos em que se referiu ao PS merecem o nosso apreço”, disse José Luís Carneiro na entrevista ao ECO, que será divulgada na íntegra na sexta-feira.
Caso os órgãos do partido aprovem esta abstenção do PS, a viabilização do documento fica assegurada, independentemente dos votos das restantes bancadas.
Montenegro vincou que o PS tem estado “mais disponível para isso do que outros partidos”, mas reiterou que o diálogo é com todos os partidos e que já houve matérias, como as relacionadas com a imigração, em que o acordo foi conseguido com o Chega.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Montenegro destaca “sinal importante” dado pelo PS sobre abstenção no OE2027
{{ noCommentsLabel }}