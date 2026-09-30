Morais Leitão distinguida pelo FT como uma das sociedades mais inovadoras da Europa

A Morais Leitão foi distinguida pelo Financial Times nos FT Innovative Lawyers Europe Awards 2026, tendo vencido a categoria Innovation Knowledge & Data com o projeto ML One AI, uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida para potenciar o acesso ao conhecimento jurídico da sociedade.

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Na avaliação conduzida pelo Financial Times e pela RSGI, o projeto foi reconhecido pela “sua originalidade, liderança e impacto”. O relatório destaca a capacidade do ML One AI para disponibilizar, de forma integrada, “o conhecimento produzido pela sociedade, reunindo precedentes, pareceres e memorandos regulatórios provenientes de diferentes jurisdições e sistemas jurídicos, abrangendo os escritórios da Morais Leitão em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Singapura”. O Financial Times sublinha ainda os “elevados níveis de adoção alcançados pela plataforma, utilizada regularmente por cerca de 90% dos profissionais com acesso à solução, bem como o impacto obtido em termos de eficiência e gestão do conhecimento”.

A Morais Leitão alcançou o 12.º lugar no FT Innovative Lawyers Europe Index, ranking que distingue as sociedades de advogados mais inovadoras da Europa, avaliando critérios de inovação, transformação digital, pessoas e responsabilidade social. Este resultado coloca a Morais Leitão como a sociedade portuguesa mais bem classificada na edição deste ano.

O relatório destaca igualmente Carlos Coelho, Sócio e Diretor de Inovação e Conhecimento da Morais Leitão, entre os principais Legal Intrapreneurs europeus. O Financial Times reconhece o seu papel na aceleração da transformação digital da sociedade, na integração da inteligência artificial na prática jurídica e no desenvolvimento da oferta ML One.

A Morais Leitão recebeu ainda uma distinção Commended na categoria People Strategy, pelo programa de liderança desenvolvido em parceria com o GAPP (Grupo de Atuação em Psicologia e Performance). O Financial Times destaca esta iniciativa pela aplicação de metodologias inspiradas no desporto de alto rendimento à preparação das lideranças para contextos de elevada exigência e para os desafios da sucessão, reconhecendo o investimento contínuo da sociedade no desenvolvimento das suas pessoas.

“Estes reconhecimentos refletem uma visão integrada de inovação que combina tecnologia, conhecimento, liderança e desenvolvimento das pessoas. São o resultado de um percurso construído ao longo de vários anos e, acima de tudo, do contributo diário de toda a organização. Continuaremos a investir na inovação como instrumento para reforçar a qualidade do serviço prestado aos nossos clientes e para antecipar os desafios da advocacia do futuro”, explica Martim Kuprenski, managing partner da Morais Leitão.