Parte das reservas portuguesas de combustíveis estão num 'vai vem' que atravessa (pelo menos duas) fronteiras. A história começa formalmente a 8 de abril de 2025, quando é publicado no Diário da República o despacho que permite a constituição e a manutenção de reservas de segurança de petróleo bruto e de produtos de petróleo em outros Estados-Membros da União Europeia. Mas há um prólogo importante na narrativa: a 21 de dezembro de 2020, a Galp anuncia o fecho da refinaria de Matosinhos, optando optar por concentrar as atividades na de Sines.

O calendário da petrolífera ditou para 2023 o início da demolição do complexo industrial, incluindo logo na fase inicial 26 tanques de armazenagem de petróleo bruto. A Galp prometeu desde logo continuar…