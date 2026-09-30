Outubro traz a maior subida da prestação da casa em três anos. Saiba quanto pagará a mais pelo crédito à habitação

⚡ ECO Fast A revisão do crédito à habitação em outubro resultará na maior subida das prestações em três anos, devido ao aumento das taxas Euribor ao longo de setembro.

Os contratos indexados à Euribor a 12 meses terão um aumento de 14,07%, elevando a prestação mensal para 737,3 euros, o maior desde dezembro de 2023.

O encarecimento das prestações pressionará ainda mais o orçamento familiar, especialmente para aqueles com créditos indexados a taxas mais longas.

Quem tem o crédito à habitação para revisão em outubro vai sentir na carteira a maior subida da prestação da casa dos últimos três anos.

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Segundo cálculos do ECO, a subida das taxas Euribor ao longo de setembro fará do próximo mês o de maior encarecimento da prestação da casa desde dezembro de 2023 nos contratos indexados à Euribor a 12 meses. Nos contratos indexados à Euribor a 3 e a 6 meses, será o maior desde outubro de 2023.

O impacto no orçamento familiar varia com o indexante. Para um crédito à habitação de 150 mil euros, a 30 anos, com um spread de 1%, o aumento vai de 3,76% na Euribor a 3 meses a 14,07% na Euribor a 12 meses.

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No caso da Euribor a 3 meses, a revisão da taxa traduz-se num aumento de cerca de 25 euros. A nova prestação, a pagar a partir de 1 de outubro, passa para 685 euros, face aos 660 euros pagos nos últimos três meses, refletindo um aumento de 3,76%. Esta subida resulta da tendência de alta da Euribor a 3 meses ao longo de setembro, com a taxa a manter-se durante todo o mês acima de 2,6%, fechando setembro com uma taxa média de 2,6359%. Trata-se de cerca de 30 pontos base acima da média da taxa de junho, que serviu de base ao cálculo da prestação nos três meses seguintes: julho, agosto e setembro. É a 13.ª vez consecutiva que se regista um aumento mensal nos contratos indexados à Euribor a 3 meses , e o maior desde outubro de 2023.

A nova prestação, a pagar a partir de 1 de outubro, passa para 685 euros, face aos 660 euros pagos nos últimos três meses, Esta subida resulta da tendência de alta da Euribor a 3 meses ao longo de setembro, com a taxa a manter-se durante todo o mês acima de 2,6%, fechando setembro com uma taxa média de 2,6359%. Trata-se de cerca de 30 pontos base acima da média da taxa de junho, que serviu de base ao cálculo da prestação nos três meses seguintes: julho, agosto e setembro. , e o maior desde outubro de 2023. Nos contratos indexados à Euribor a 6 meses, a situação repete-se com maior intensidade. Para um crédito com as mesmas características, a revisão da taxa em outubro representa um aumento de 7,59%, ou de cerca de 50 euros, e a prestação passa para 708,7 euros, face aos 658,8 euros pagos nos últimos seis meses. Esta dinâmica é explicada em função do comportamento da Euribor a 6 meses, que subiu de forma constante durante setembro, transacionando entre 2,78% para valores acima de 3,1%, que culminou numa média de 2,9142%. Este valor é 59 pontos base superior à média de março, que serviu de base ao cálculo da prestação entre abril e setembro. É o 11.º aumento mensal seguido nos contratos indexados à Euribor a 6 meses revistos , e o maior desde outubro de 2023.

Para um crédito com as mesmas características, a revisão da taxa em outubro representa um Esta dinâmica é explicada em função do comportamento da Euribor a 6 meses, que subiu de forma constante durante setembro, transacionando entre 2,78% para valores acima de 3,1%, que culminou numa média de 2,9142%. Este valor é 59 pontos base superior à média de março, que serviu de base ao cálculo da prestação entre abril e setembro. Mas é nos contratos indexados à Euribor a 12 meses que o impacto no orçamento das famílias será maior, com a prestação da casa em outubro a subir 14,07%, ou cerca de 91 euros, passando de 646,4 euros para 737,3 euros nos próximos 12 meses. É o maior aumento relativo desde dezembro de 2023 para um crédito à habitação de 150 mil euros, a 30 anos, com um spread de 1%. Este aumento explica-se também pela subida significativa da Euribor a 12 meses em setembro, de um mínimo de 3,03% (registado logo no primeiro dia do mês), para um máximo de 3,38% a 25 de setembro. A taxa média da Euribor a 12 meses em setembro até ao dia 29 é de 3,2431%, cerca de 107 pontos base acima da média de setembro do ano passado, que serviu de base ao cálculo da prestação nos 12 meses seguintes. É a primeira vez desde agosto de 2024 que a média mensal da Euribor a 12 meses ultrapassa a barreira dos 3%.

Para calcular o impacto no seu crédito à habitação, o ECO disponibiliza um simulador. Introduza o capital em dívida, o prazo, o indexante e o spread do seu contrato e veja quanto vai pagar a mais na prestação da casa após a próxima revisão.