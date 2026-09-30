Portugal foi o segundo país com maior número de expulsões na UE no segundo trimestre

As ordens de expulsão emitidas nos países da União Europeia (UE) tiveram no segundo trimestre um recuo homólogo para 110.335 mil, com Portugal a apresentar o segundo maior número (11.190), divulga hoje o Eurostat.

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Entre abril e junho, os Estados-membros da UE notificaram 110.335 cidadãos não comunitários com ordens de saída e 36.825 pessoas foram enviadas para países terceiros, na sequência de uma ordem nesse sentido.

Os números mais elevados de cidadãos não comunitários notificados com ordens de saída foram registados em França (32.420), Portugal (11.190) e Alemanha (8.160).

A Alemanha (8.400), a França (3.825) e a Polónia (3.005) registaram os números mais elevados de pessoas regressadas a países terceiros.

Em comparação com o segundo trimestre de 2025, o número de cidadãos não comunitários notificados para sair diminuiu 12,0%, enquanto o número de pessoas regressadas a países terceiros aumentou 9,7%.

Face ao trimestre anterior, o número de cidadãos de países terceiros que receberam ordem de saída diminuiu 3,9%, enquanto o número de pessoas regressadas subiu 5,9%.

Entre os cidadãos de fora da UE notificados com uma ordem de saída de um Estado-membro, a maioria era de nacionalidade argelina (10.390), marroquina (6.200) e síria (5.180). Quanto aos cidadãos regressados a países terceiros, a maioria era de nacionalidade turca (3.765), síria (2.770) e georgiana (2.140).