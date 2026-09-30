Preços dos combustíveis voltam a acelerar inflação para 3,6% em setembro

A inflação homóloga em Portugal, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), acelerou em setembro para 3,6%, mais 0,3 pontos percentuais (p.p.) do que a registada no mês anterior. A estimativa rápida foi divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e mostra uma subida dos preços pelo segundo mês consecutivo, após um abrandamento entre abril e julho.

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A confirmar-se a inflação nos 3,6% esta seria a variação mais alta de aumento dos preços desde agosto de 2023, ou seja, mais de três anos. No final desse ano a inflação caiu para metade até 1,4% em dezembro. Desde essa altura a subida de preços não foi menor do que 1,9%.

“A aceleração do IPC é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis“, que atingiram valores recorde em Portugal, com o gasóleo e gasolina já acima dos 2 euros por litro, detalha o INE.

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O índice relativo aos produtos energéticos subiu 15,4%, superior aos 12,2% registados em agosto, ao passo que o índice referente aos produtos alimentares não transformados cresceu 3,6%, o que compara com 3,4% no mês passado.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 2,7% em setembro, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente, mostram também os dados do INE. Já em termos de variação mensal, o IPC terá aumentado para 1,2% (nula em agosto e 0,9% em setembro de 2025).

Notícia atualizada às 11:16h