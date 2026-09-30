PSD e Chega chegam a acordo para alterar na especialidade proposta do Governo sobre novo regime do arrendamento urbano
"O PSD compromete-se formalmente a levar a cabo" quatro alterações, segundo o acordo assinado por Hugo Soares e André Ventura.
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O presidente do Chega e o líder parlamentar do PSD assinaram esta quarta-feira um acordo para introduzir, na discussão na especialidade, alterações ao pedido do Governo para rever o Novo Regime do Arrendamento Urbano.
“Tendo o Governo apresentado na Assembleia da República proposta para alterar a legislação em matéria de arrendamento urbano e tendo o Chega apresentado vários dos elementos constantes da mesma que necessitam de alterações e/ou garantias de aperfeiçoamento, o PSD compromete-se formalmente a levar a cabo” quatro alterações, lê-se no acordo a que a Lusa teve acesso assinado por Hugo Soares e André Ventura.
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