Plano para a habitação

PSD e Chega chegam a acordo para alterar na especialidade proposta do Governo sobre novo regime do arrendamento urbano

  • Lusa
  • 21:45
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"O PSD compromete-se formalmente a levar a cabo" quatro alterações, segundo o acordo assinado por Hugo Soares e André Ventura.

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O presidente do Chega e o líder parlamentar do PSD assinaram esta quarta-feira um acordo para introduzir, na discussão na especialidade, alterações ao pedido do Governo para rever o Novo Regime do Arrendamento Urbano.

“Tendo o Governo apresentado na Assembleia da República proposta para alterar a legislação em matéria de arrendamento urbano e tendo o Chega apresentado vários dos elementos constantes da mesma que necessitam de alterações e/ou garantias de aperfeiçoamento, o PSD compromete-se formalmente a levar a cabo” quatro alterações, lê-se no acordo a que a Lusa teve acesso assinado por Hugo Soares e André Ventura.

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