Receita da taxa sobre lucros extraordinários do retalho continua congelada

Pelo terceiro ano consecutivo, o Tribunal de Contas voltou a alertar, no parecer à Conta Geral do Estado de 2025 (CGE2025) divulgado esta terça-feira, que o despacho que define os beneficiários finais da receita que o Estado arrecadou com a contribuição extraordinária sobre os lucros da distribuição alimentar durante a crise inflacionista continua em falta.

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A contribuição extraordinária sobre os lucros do setor de distribuição alimentar esteve em vigor em 2022 e 2023, durante a crise inflacionista, para o Estado financiar o apoio a famílias mais vulneráveis face ao aumento de encargos com bens alimentares, bem como micro e pequenas empresas de comércio, serviços e restauração. Acabaria por render ao Estado oito milhões de euros: cinco milhões de euros cobrados em 2023 e três milhões de euros em 2024.

Só que esta receita está congelada desde então. O Tribunal de Contas volta a assinalar, pelo terceiro relatório consecutivo, que “permanece ainda por aprovar o despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da economia a regulamentar e identificar os beneficiários finais da contribuição de solidariedade temporária do setor de distribuição alimentar”.

Este facto, detalha a instituição liderada por Filipa Urbano Calvão, “impede a afetação desta receita, comprometendo os objetivos que levaram à sua criação pela Assembleia da República”.

A contribuição de 33% aplicava-se aos chamados lucros extraordinários, definidos como aqueles que se situassem 20% acima da média registada entre 2018 e 2021. Na altura, o então governo, liderado por António Costa, garantia que a receita seria afetada “ao apoio financeiro aos mais vulneráveis nos encargos com bens alimentares”, mas continua congelada.