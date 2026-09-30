Ronaldo abandona estágio da Seleção após conferência de imprensa de Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para anunciar que abandonou o estágio da Seleção Nacional e promete que “a seu tempo” dirá “a verdade” sobre as razões que motivaram a sua saída.

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“Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional“, escreveu CR7 nas redes sociais.

“A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei”, promete o até agora capitão da Seleção acrescentando que, “agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção”.

Em conferência de imprensa, o selecionador Jorge Jesus negou que Ronaldo tenha recusado treinar na terça-feira e afastou a existência qualquer tipo de caso ou problema com o capitão na equipa de Portugal. “Não há caso nenhum. Já tive casos com muitos jogadores no passado. Isto não é caso nenhum. O estatuto é uma coisa, as regras são iguais para todos. O treinador tem de decidir e decide em função do que é melhor para a equipa”, disse Jorge Jesus.

O treinador de 72 anos falava aos jornalistas em Copenhaga, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com a Dinamarca, para a Liga das Nações, um dia depois de Cristiano Ronaldo ter falhado treino de Portugal em Malmo e abandonado o estádio enquanto a sessão ainda decorria. “Na equipa mando eu. O Ronaldo não se recusou a treinar. Isso era impossível. Hoje vai treinar. Quando trabalhei com ele no Al Nassr, nos dois dias a seguir aos jogos, o Ronaldo nunca treinava. E foi isso que aconteceu”, explicou o selecionador no Estádio Parken.

Mas, depois da conferência de imprensa o capitão abandonou o estádio.

“O caso” que Jesus recusa existir levou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, a antecipar a viagem para Copenhaga. Mas o treinador desvalorizou e disse que foi uma situação “perfeitamente normal”.

Na mesma conferência de imprensa, Jorge Jesus deu a indicação de que Ronaldo deveria continuar no banco de suplentes, no jogo frente à Dinamarca — a terceira jornada do Grupo A1. “Em princípio, é o Gonçalo Ramos que vai jogar. O Ronaldo não sei se vai entrar ou não. Não sei o que vai acontecer amanhã [quinta-feira] no jogo. Se eu precisar, ele entra, se eu não precisar, ele não entra”, concluiu.

A Federação Portuguesa de Futebol enviou um curto comunicado ao final da tarde, confirmando a informação da saída de Ronaldo. “A Federação Portuguesa de Futebol informa que o internacional português Cristiano Ronaldo deixou o estágio da Seleção Nacional, que decorre em Copenhaga. A preparação dos encontros frente à Dinamarca e à Noruega, este último a disputar no Estádio do Dragão, prosseguirá nos termos previstos, com os restantes 24 jogadores convocados. Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos da Seleção Nacional e na concretização dos objetivos definidos“, pode ler-se.