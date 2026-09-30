Rússia admite transferir sistemas antiaéreos russos da Turquia para aliado

A Rússia e a Turquia mantêm contactos sobre uma possível transferência por Ancara de sistemas russos de defesa antimíssil para um país aliado de Moscovo, admitiu hoje a presidência russa (Kremlin).

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O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, declarou no sábado que Moscovo poderia eventualmente autorizar a revenda dos sistemas S-400 a um país “responsável e ligado por relações amigáveis” com a Rússia, sem adiantar mais pormenores.

“Este tema está na ordem do dia”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante a conferência de imprensa diária. “Estão em curso um trabalho apropriado e os contactos adequados”, acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

A Turquia, um país da NATO, adquiriu os sistemas de defesa antiaérea em 2017, numa altura de tensão nas relações entre Washington e Ancara. Nunca foram ativados para outros fins que não testes, de acordo com a AFP.

A compra custou à Turquia a exclusão do programa norte-americano de caças F-35 em 2019, privando-a de aparelhos já pagos, e a sujeição, no ano seguinte, a sanções dos Estados Unidos. A entrega de motores F110 para o caça turco KAAN foi igualmente travada.

Ancara procura há muito tempo resolver o contencioso sobre os F-35 e os sistemas S-400, mas necessita do consentimento da Rússia para revender o armamento russo por não dispor de licença de reexportação.