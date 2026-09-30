Rússia faz aviso nuclear à NATO com tensão no Báltico a subir

A Rússia avisou a NATO de que estaria preparada para recorrer a armas nucleares caso a aliança tentasse isolar Kalininegrado, enclave russo com fronteira com o mar Báltico. Moscovo acusa a aliança militar de seguir um “rumo perigoso e imprudente” com “elevados riscos de eclosão de um conflito armado direto“, noticia a Reuters, citando uma nota diplomática enviada à NATO.

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“A Rússia estará preparada para utilizar todo o arsenal de forças e capacidades à sua disposição, incluindo armas nucleares, para defender o seu território caso os países da NATO empreendam qualquer tentativa destinada a isolar a região de Kalininegrado do resto do país”, refere a nota diplomática, citada pela Reuters. Na mesma nota, Moscovo refere ainda a possibilidade de “ataques russos contra centros de decisão nos Estados-membros da Aliança logo desde o início”.

“Nenhum dos exercícios ou atividades da NATO constitui uma ameaça ao território da Federação Russa”, respondeu a NATO numa nota diplomática consultada pela agência noticiosa. “Apelamos à Federação Russa para que ponha termo à sua invasão em grande escala e não provocada da Ucrânia. Instamos a Federação Russa a abster-se de comportamentos cada vez mais imprudentes em relação aos Aliados e a pôr termo à sua retórica nuclear irresponsável“, respondeu na mesma nota.

Nos últimos dias, pelo menos três embaixadas russas em países europeus emitiram declarações acusando a NATO de agravar as tensões através de exercícios militares e de cenários de planeamento que envolvem Kalininegrado, refere a agência noticiosa.

O aumento de tensão surge numa altura em que vários países europeus têm acusado a Rússia de estar a levar a cabo uma guerra híbrida, com atos de sabotagem, incêndios, ciberataques, entre outros. Acusações negadas pela Rússia.