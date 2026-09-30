SDIN e FEFAC reforçam o seu compromisso de proteger a pele dos doentes com lúpus

Segundo informaram os promotores desta iniciativa, o evento reuniu especialistas médicos, doentes e representantes do setor farmacêutico. Antoni Torres, farmacêutico e ex-presidente da FEFAC, inaugurou o encontro partilhando a história pessoal por trás da iniciativa, inspirada pela sua filha Adriana, que sofreu de lúpus.

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A dermatologista Júlia Sánchez destacou a relação entre o lúpus e a exposição solar, sublinhando a importância da fotoproteção nos cuidados prestados aos doentes. Pilar Lucas e Àurea Jiménez, da Associação Catalã de Lúpus Eritematoso (ACLEG), partilharam as suas experiências pessoais sobre como conviver com a doença.

Carme Rigall, presidente da FEFAC, destacou o papel da farmácia comunitária no apoio próximo aos doentes com lúpus. Juan Naya, CEO da ISDIN, enfatizou a colaboração com associações de doentes para satisfazer as suas necessidades.

O projeto, iniciado em 2015 na Catalunha, cresceu significativamente, contando atualmente com a participação de cerca de 1 500 farmácias em toda a Espanha, abrangendo 60% das pessoas com lúpus. A campanha facilita o acesso a protetores solares de alta qualidade a preços reduzidos.

Desde 2016, a campanha «Frena o sol, frena o lúpus» expandiu-se a outras regiões de Espanha, envolvendo ordens de farmacêuticos, empresas de distribuição e associações de doentes. A iniciativa é promovida pela FEFAC e conta com a colaboração da ISDIN.

UMA HISTÓRIA PESSOAL

Antoni Torres contou que a sua filha Adriana, que faleceu ainda jovem, foi a inspiração para a criação do projeto. Adriana desejava estudar Psicologia para ajudar outras pessoas que, tal como ela, viviam com lúpus. A sua experiência pessoal motivou Torres a lançar esta iniciativa para reduzir as barreiras económicas.

O projeto começou como um projeto-piloto na Catalunha, com a colaboração da FEFAC, da Alliance Healthcare e da ACLEG, tendo-se posteriormente expandido a nível nacional. Desde então, tem recebido apoio de diversas entidades, incluindo a Fedefarma e profissionais de saúde.

A ISDIN, líder em fotoproteção e dermatologia, procura melhorar a saúde das pessoas através dos cuidados com a pele. Com presença em mais de 65 países, a empresa tem sido reconhecida pelo seu compromisso com a saúde e o ambiente, sendo o primeiro laboratório espanhol a obter a certificação BCorp.

A empresa colabora estreitamente com dermatologistas e farmacêuticos para desenvolver produtos eficazes que respondam às necessidades da pele. A ISDIN foi destacada pela Forbes como uma das melhores empresas para se trabalhar em Espanha.

A FEFAC E A SUA REPRESENTAÇÃO

A Federação das Associações de Farmácias da Catalunha (FEFAC), fundada em 1990, representa mais de 1 200 farmácias na Catalunha. Reúne as associações empresariais de Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona, trabalhando para melhorar o setor farmacêutico na região.

A FEFAC tem sido um interveniente fundamental na promoção da campanha «Frena o sol, frena o lúpus», demonstrando o seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos doentes com lúpus em Espanha.