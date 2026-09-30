Seguradora Mútua Portuguesa de Saúde estreia primeira campanha multimeios

A Mútua Portuguesa de Saúde vai arrancar no próximo dia 2 de outubro com a sua primeira campanha publicitária multimeios. Sob o mote “A Saúde dos seus trabalhadores é a nossa Preocupação Mútua”, a seguradora mutualista criada em 2024 quer acelerar o crescimento no segmento empresarial e reforçar a notoriedade junto de gestores, mediadores e entidades do setor social.

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A estratégia de divulgação passa pela difusão em rádio, ATM, rede LED Galp e outdoor ao longo do mês de outubro, mantendo-se o investimento no meio digital até ao final do ano. No online, o foco estará em promover o seguro empresarial cujo prémio está indexado aos salários e não depende da idade ou histórico clínico do trabalhador.

Segundo Francisco Reymão, COO e CCO da Mútua Portuguesa de Saúde, a aposta marca “um passo importante” no posicionamento da marca, que procura passar uma mensagem de proteção da força de trabalho.

A conceção criativa da campanha ficou a cargo da WL Partners, cabendo à agência Temper o plano de meios.