Seguradora Mútua Portuguesa de Saúde estreia primeira campanha multimeios
A Mútua Portuguesa de Saúde vai lançar a sua primeira campanha publicitária multimeios, que arranca a 2 de outubro e terá presença em rádio, ATM, rede LED Galp e outdoor.
A Mútua Portuguesa de Saúde vai arrancar no próximo dia 2 de outubro com a sua primeira campanha publicitária multimeios. Sob o mote “A Saúde dos seus trabalhadores é a nossa Preocupação Mútua”, a seguradora mutualista criada em 2024 quer acelerar o crescimento no segmento empresarial e reforçar a notoriedade junto de gestores, mediadores e entidades do setor social.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A estratégia de divulgação passa pela difusão em rádio, ATM, rede LED Galp e outdoor ao longo do mês de outubro, mantendo-se o investimento no meio digital até ao final do ano. No online, o foco estará em promover o seguro empresarial cujo prémio está indexado aos salários e não depende da idade ou histórico clínico do trabalhador.
Segundo Francisco Reymão, COO e CCO da Mútua Portuguesa de Saúde, a aposta marca “um passo importante” no posicionamento da marca, que procura passar uma mensagem de proteção da força de trabalho.
A conceção criativa da campanha ficou a cargo da WL Partners, cabendo à agência Temper o plano de meios.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Seguradora Mútua Portuguesa de Saúde estreia primeira campanha multimeios
{{ noCommentsLabel }}