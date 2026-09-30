Tangível reúne em Lisboa especialistas internacionais em Experiência do Utilizador

Anualmente, o evento atrai profissionais de áreas como User Experience (UX), Product Design, Service Design e Research. Acima de tudo, é uma oportunidade para fortalecer a comunidade, aprender e partilhar experiências. A par dos profissionais da área, o evento dirige-se também a líderes empresariais e decisores com interesse em melhorar a experiência dos consumidores.

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Este ano, o WUD Portugal decorre no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e ganha uma dimensão internacional com a UX Masterclass. José Campos, CEO da Tangível, explica que «quem vem ao CCB em outubro está a entrar numa rede que se estende a mais de 30 países, com speakers a vir dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Índia e Emirados Árabes Unidos, entre outros. Para nós, isto é a prova de que Portugal tem uma comunidade de Design e Experiência do Utilizador que merece estar à mesa com os melhores do mundo.»













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Com efeito, o evento resulta de uma parceria com a UX Alliance, uma rede que liga 32 das melhores empresas de User Experience do mundo, sendo a Tangível a única representante portuguesa.

A organização do WUD Portugal está em linha com a missão da Tangível de partilhar conhecimento e capacitar profissionais e organizações. Com este evento, em parceria com a UX Alliance, vem facilitar a troca de conhecimento entre diferentes geografias, e aproximar a comunidade portuguesa de abordagens desenvolvidas internacionalmente na área da Experiência do Utilizador.

Dois dias dedicados à partilha de conhecimento

Para a organização, esta 6.ª edição do WUD Portugal representa uma evolução face a anos anteriores. Concretamente, este ano há mais palestras, workshops e partilha de casos práticos relacionados com Design, investigação, produto e inovação. Ao todo, o evento reúne em Lisboa mais de 20 especialistas internacionais que oferecem ao público presente formações e palestras sobre diversos temas.

Assim sendo, o dia 14 de outubro inclui seis workshops à escolha, sendo possível acompanhar um durante a manhã e outro à tarde. Deste modo, os participantes podem criar experiências de aprendizagem adaptadas aos respetivos interesses. Naturalmente, todos os workshops incluem certificado de formação profissional emitido pela Tangível Academy.

Designadamente, os workshops centram-se em Design Maturity Model, Vibe Coding, Speculative Design, LEGO® SERIOUS PLAY®, AI Fluency for UX e ResearchOps.

No dia 15 de outubro, o evento centra-se em 12 talks, combinando intervenções mais aprofundadas com short talks, casos reais e diferentes perspetivas sobre UX, research, design, produto, Inteligência Artificial, estratégia e inovação.

Nomes sonantes e Inteligência Artificial em destaque

Entre os oradores já confirmados para o WUD Portugal 2026, constam nomes como Melanie Wadey, Senior Researcher da Sutherland Labs, ou Thomas Snitker, antigo profissional da LEGO e Founder & Independent Researcher da Brugercentrisk AI .

Este ano, o evento conta ainda com a presença de Marta Monterde, Chief Business Development Officer da Torresburriel Estudio, Ricardo Luiz, AI & Product Strategy Lead da MediaWeb Global e Marcella Pratama, Head of UX Research da BCA / blu by BCA Digital, na Indonésia.

Marcam ainda presença no evento Ketut Sulistyawati, Co-Founder & Consultant da Somia Customer Experience, Florian Egger, Founder da Telono e, na qualidade de especialista nacional, Catarina Latas, UX Project Manager da Tangível.

Entre as novas presenças confirmadas está também Carolyn Wei, UX Researcher com 20 anos de carreira, especializada em social media e social computing. Ex-Meta, Google e Microsoft, Carolyn trabalhou durante mais de 12 anos na Meta, onde foi Principal UX Researcher, mais recentemente ligada ao Instagram. O seu trabalho tem-se centrado na forma como diferentes gerações utilizam a tecnologia, bem como na interseção entre Research Estratégico e Cultural Foresight. Atualmente, desenvolve trabalho independente nas áreas de Research e consultoria, com especial enfoque na Geração Z e na cultura jovem.

A propósito do fio condutor do evento, José Campos destaca que «há um tema que atravessa quase todo o programa este ano: a inteligência artificial aplicada à experiência do utilizador. Não como ameaça, mas como ferramenta.»

A título de exemplo, destaca Thomas Snitker, ex-Head of Research da LEGO, com uma partilha sobre «como envolver crianças em Research com IA e métodos remotos». A par disso, há também «sessões sobre “synthetic users” e sobre como escalar investigação com IA sem perder o toque humano. É um sinal claro de que a comunidade portuguesa de UX está muito atenta ao futuro, e não com medo dele.»

Neste momento, o painel de oradores ainda não está fechado, e a Tangível promete anunciar em breve vários nomes de referência nesta área, «incluindo mais algumas surpresas internacionais que vamos revelar em breve.»

Tangível: Simplificar o mundo através de melhor design

Fundada em 2004 pelo Engenheiro Informático José Campos, a Tangível fez um percurso pioneiro e ímpar em Portugal, na área da User Experience (UX). Ou seja, do Design pensado para facilitar a vida ao utilizador.

Hoje em dia, é líder de mercado em Experiência do Utilizador e Human-Centered Design, e detém um know how inigualável. Justamente, fruto de mais de vinte anos a desenvolver projetos de referência para as maiores empresas nacionais, num clima de constante inovação tecnológica.

Sendo especialistas em transformar sistemas complexos em interfaces intuitivas e acessíveis, a Tangível tem no currículo soluções amplamente utilizadas como o MB WAY, as garrafas Pluma da Galp ou sites como os do Idealista e do Diário da República Online.

Desde o início, a empresa foca-se em simplificar o mundo através de melhor Design, criando soluções à medida das pessoas. Para isso, investe em dois fatores prioritários e distintivos: conhecer a fundo o comportamento humano, e testar na prática cada projeto, em laboratório próprio ou em contexto real. Desta combinação, resultam soluções altamente eficazes.

Em linha com este método de trabalho, a Tangível aposta numa equipa multidisciplinar que integra «pessoas que percebem de pessoas.» Com efeito, entre os 70 colaboradores, além de Designers, há profissionais de áreas como Antropologia, Psicologia ou Jornalismo.

Assumindo um claro espírito de missão, a Tangível sustenta o seu sucesso numa abordagem centrada nas pessoas. Desde logo, as que integram a equipa, mas também os clientes e quem utiliza os produtos e serviços que a Tangível simplifica, através do Design.