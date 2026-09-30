Taxa de desemprego inalterada pelo terceiro mês seguido. Emprego cresce face há um ano

O mercado de trabalho português continua a dar mostras de estabilidade. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego fixou-se em 5,7% em agosto, mantendo-se inalterada face ao mês anterior. Já a população empregada recuou em cadeia, mas voltou a aumentar face ao período homólogo.

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“A taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor igual ao do mês anterior, superior ao de três meses antes (0,1 pontos percentuais) e inferior ao do mês homólogo de um ano antes (0,2 pontos percentuais)“, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã. No total, havia 324,6 mil pessoas desempregadas em Portugal no oitavo mês do ano, menos 3,4 mil do que há um ano.

O INE detalha que, em agosto de 2026, a taxa de desemprego de mulheres (6,3%) superou a de homens (5,2%) em 1,1 pontos percentuais, enquanto a taxa de desemprego de adultos se situou em 4,8% e a taxa de desemprego de jovens em 19,8%.

Por outro lado, a população empregada diminuiu em cadeia (0,8%), mas aumentou em termos homólogos (0,9%), rondando 5,3 milhões de indivíduos. Assim, a taxa de emprego fixou-se em 65,8% em agosto, abaixo dos 66,1% verificados em julho, mas acima dos 65,6% observados no mesmo mês de 2025.

Com estas variações do emprego e do desemprego, a população inativa diminuiu face a julho (0,3%), mas aumentou face ao período homólogo (0,8%), abrangendo agora mais de 5,6 milhões de pessoas. Já a população inativa aumentou tanto em cadeia (0,9%), como em termos homólogos (0,1%), para 2,4 milhões de indivíduos.

O INE avança também que a taxa de subutilização do trabalho foi de 9,7% em agosto, valor superior ao do mês anterior (em 0,1 pontos percentuais), mas inferior ao do mesmo mês do ano anterior (em 0,4 pontos percentuais).

(Notícia atualizada às 11h22)