Volta admite compensar financeiramente municípios pelos custos de limpeza urbana

A entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), conhecido como Volta, garante que vai responder ao pedido da ministra do Ambiente e apresentar em duas semanas um plano de ação para resolver o problema do lixo nas ruas por causa da recolha de embalagens. A gestora do Volta admite mesmo compensar financeiramente os municípios pelos custos de limpeza urbana imputáveis às embalagens, avançou ao ECO fonte oficial da SDR.

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“A SDR Portugal informa que recebeu o pedido da senhora ministra do Ambiente e Energia e que, no âmbito da licença sob a qual opera, irá dar resposta no prazo solicitado”, ou seja, até 16 de outubro, disse ao ECO fonte oficial, .

“A SDR Portugal cumprirá igualmente as responsabilidades que lhe estão legalmente atribuídas, incluindo a possibilidade de compensação financeira aos municípios pelos custos de limpeza urbana imputáveis às embalagens abrangidas pela volta, nos termos previstos”, precisou fonte oficial da entidade liderada por Leonardo Mathias.

Numa carta dirigida ao presidente do conselho de Administração da SDR Portugal, Leonardo Mathias, a ministra pede um plano de ação que contemple “medidas de curto, médio e longo prazo, indicadores para avaliar a sua eficácia e a identificação das ações que possam ser iniciadas de imediato”. Um plano que deve responder às perturbações registadas na sequência da procura e retirada de embalagens de bebidas de papeleiras e contentores, com consequências ao nível da deposição de resíduos na via pública.

A resposta deverá ser preparada em articulação com os municípios e identificar soluções operacionais capazes de prevenir e reduzir estas ocorrências, sublinhou Maria da Graça Carvalho na missiva.

“A SDR reitera que está, como sempre esteve desde a sua constituição, disponível para trabalhar em articulação com os municípios na identificação e implementação de soluções concretas que contribuam para uma melhor integração do Sistema de Depósito e Reembolso no espaço público”, acrescentou a mesma fonte ao ECO. E recorda que uma dessas soluções passa pela “implementação dos quiosques Volta”.

Atualmente, estão em funcionamento oito quiosques – em oito municípios: Albufeira, Almada, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão – estando mais quatro contratados, num total de 50 previstos em 38 municípios do país, sistematiza a entidade gestora. “Estes equipamentos, integralmente financiados pela SDR Portugal e propostos aos municípios desde o último trimestre de 2025, permitem a devolução de grandes quantidades de embalagens e constituem uma solução particularmente relevante para o canal HoReCa e para zonas com maior pressão de utilização do sistema, diminuindo o descarte indevido de embalagens volta nos ecopontos e no lixo comum. A diminuição de embalagens volta nestes locais levará, inevitavelmente, à redução de situações que têm sido relatadas publicamente”, acrescenta a mesma fonte

Para Lisboa, está prevista a instalação de seis quiosques Volta. “A SDR Portugal iniciou, em outubro de 2025, seis meses antes da entrada em funcionamento do SDR, o início da articulação com a autarquia com o objetivo de identificar os locais adequados à sua instalação”, explicou fonte oficial, mas até agora não houve evolução.

A concretização destes seis Quiosques, integralmente financiados pela SDR Portugal, “constitui uma componente importante do desenho inicialmente previsto para a implementação da rede Volta em Lisboa. A localização dos Quiosques depende da autorização e disponibilização de espaço por parte da CML, pelo que, neste momento, não está ainda definida uma data para a sua instalação”.

O ECO questionou a Câmara Municipal de Lisboa sobre quais as áreas onde estes quiosques iriam ser implantados, mas aguarda resposta desde 21 de setembro.