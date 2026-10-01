A segurança que não vemos. A verdadeira dimensão da “segurança invisível” está no vidro

Lucas Constâncio, engenheiro de Produção com percurso profissional em Operações e Gestão Empresarial. nos setores Automóvel e Farmacêutico, na liderança de equipas e processos de transformação organizacional, atualmente diretor-geral da Sain-Gobain e Glassdrive Portugal, empresa líder na reparação e substituição de vidro automóvel.

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O para-brisas é hoje uma peça tecnológica fundamental para a segurança do automóvel. Integra câmaras, sensores e sistemas que ajudam a evitar acidentes, mas uma simples substituição pode obrigar a uma nova calibração. Lucas Constâncio, Diretor-Geral da Saint-Gobain Glassdrive, explica como a tecnologia está a transformar o vidro, as oficinas e o próprio pós-venda automóvel. Há tecnologias no automóvel que estão permanentemente diante dos nossos olhos e, ainda assim, permanecem invisíveis para a maioria dos condutores.

Durante décadas, o vidro do para-brisas dos veículos automóveis foi sobretudo visto como um elemento de proteção e visibilidade. Hoje, tornou-se parte integrante do sistema tecnológico do automóvel, com a incorporação de câmeras, sensores de humidade, antenas, sistemas de aquecimento e outras soluções destinadas ao conforto e, sobretudo, à segurança. “O vidro é a última fronteira entre o sensor e o meio ambiente que está à volta do condutor”, segundo Lucas Constâncio a transformação resulta, em grande parte, da evolução dos sistemas de assistência à condução, ADAS em que a indústria passou de uma lógica em que os dispositivos de segurança procuravam proteger os ocupantes numa colisão para uma abordagem que procura, evitar que o acidente aconteça.

Os sistemas ADAS utilizam cameras e sensores para interpretar o ambiente em redor do automóvel e podem, entre outras funções, atuar sobre a travagem ou ajudar a manter o veículo dentro da faixa de rodagem. E é aqui que o vidro ganha uma importância que muitas vezes passa despercebida.

Para Lucas Constâncio uma das questões mais relevantes desta transformação tecnológica está relacionada com a substituição do para-brisas. Quando um vidro que integra uma câmara é substituído, a posição da camera pode sofrer uma pequena alteração. Parece uma diferença insignificante. Mas, num sistema que interpreta o ambiente através de uma camera, pode ter consequências e explica que uma movimentação de apenas dois milímetros pode provocar, a uma distância de 100 metros, um desvio de até dois metros na leitura efetuada pelo sensor, caso não seja feita a calibração necessária.

Assim uma intervenção para substituir um para-brisas pode ter implicações diretas no funcionamento dos sistemas de segurança do automóvel. “Recomendamos que, sempre que o vidro for intervencionado, solicitem o relatório de calibração.” Este documento permite confirmar que a intervenção respeitou as condições necessárias para que o veículo mantenha os parâmetros de calibração e o funcionamento dos sensores, importante na relação entre oficinas, clientes e seguradoras.

Apesar da crescente sofisticação dos automóveis, a perceção do consumidor ainda parece estar bastante distante desta realidade, por isso a expressão “segurança invisível” ganha força. A questão torna-se ainda mais relevante à medida que os automóveis incorporam cada vez mais tecnologia. “Conhecer os dispositivos de segurança que estão à frente, mas que não são visíveis.”

A dimensão da transformação do setor engloba a sustentabilidade nas diferentes fases do ecossistema do vidro automóvel, desde a produção até à substituição e recolha dos vidros usados. Segundo Lucas Constâncio, 25% dos automóveis produzidos atualmente no mundo levam pelo menos um vidro Saint-Gobain Sekurit, enquanto na Europa esse valor atinge os 40%.

A economia circular é uma das áreas em evolução. Os vidros substituídos nos centros Glassdrive são recolhidos e encaminhados para reciclagem. O objetivo, nos mercados onde as condições industriais o permitem, é fechar progressivamente o ciclo e transformar novamente o vidro usado em matéria-prima para novos para-brisas pelo que, de acordo com estudos realizados em Paris, um vidro substituído na Glassdrive apresenta uma pegada de carbono 15% inferior.

Lucas Constâncio refere também que a tecnologia está a transformar outros elementos de vidro do automóvel, incluindo os tejadilhos panorâmicos e outras superfícies que começam a assumir novas funções e antecipa tecnologias que permitem alterar a transparência do vidro, adaptando a quantidade de luz que passa para o habitáculo, caso da tecnologia Securit AmpliSky, que permite tornar o vidro mais opaco ou mais transparente através do acionamento de um botão e o Securit Vision, em que a informação do painel pode ser projetada numa zona específica do próprio para-brisas. O vidro passa, assim, de elemento passivo a interface tecnológico.

Esta transformação tem consequências profundas para o pós-venda automóvel alerta Lucas Constâncio. Quanto mais tecnologia existe no veículo, maior é a necessidade de especialização das oficinas e dos profissionais que nelas trabalham. “O técnico deixa de ser um técnico mecânico, precisa ser capacitado para fazer uma intervenção digital”. Uma substituição de vidro pode exigir acesso à centralina do automóvel, utilização de equipamento específico e posterior calibração dos sistemas que obriga o setor a investir não apenas em equipamento, mas também em formação e novas competências. Em alguns mercados europeus já existem regras específicas para garantir que as oficinas estão preparadas para intervir em veículos elétricos, incluindo condições destinadas a proteger os próprios técnicos.

E abre uma discussão mais ampla sendo o veículo cada vez mais digital, quem pode intervir nos seus sistemas? E até onde pode ir o direito do proprietário de escolher onde e por quem o seu automóvel é reparado? É uma discussão que, segundo Lucas Constâncio, já está a decorrer na Europa “queremos que as pessoas continuem a ter direito de propriedade”. A questão é a crescente integração entre componentes físicos, sistemas eletrónicos e fontes de energia.

Lucas Constâncio parte de um componente aparentemente simples do automóvel para chegar a algumas das grandes questões que estão a marcar a transformação da indústria. Segurança. Tecnologia. ADAS. Digitalização. Sustentabilidade. Novas competências. Pós-venda. Eletrificação. Direito à reparação. Tudo isto está hoje, diante dos olhos do condutor, mesmo quando não o consegue ver. É essa a verdadeira dimensão da “segurança invisível”.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

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