Ágora Diplomática destaca o Quirónsalud Madrid, o Teknon e o Quirónsalud Marbella como hospitais recomendados para o corpo diplomático em Espanha

Os especialistas da Ágora Diplomática destacam e recomendam o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, situado em Pozuelo de Alarcón; o Centro Médico Teknon, em Barcelona; e o Hospital Quirónsalud Marbella como centros de referência para o corpo diplomático acreditado em Espanha.

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Esta seleção oferece cobertura em três áreas estratégicas: Madrid, onde se concentra a atividade das embaixadas; Barcelona, com uma importante presença consular e internacional; e Marbella, como referência para o sul do país.

Os especialistas em saúde da Ágora Diplomática destacam a combinação de excelência médica, tecnologia de ponta e atendimento personalizado dos três centros, bem como os seus protocolos específicos para responder às necessidades da comunidade diplomática. Estes aspetos constituem a base da sua recomendação aos representantes diplomáticos acreditados em Espanha.

A incorporação do Hospital Quirónsalud Marbella alarga o âmbito territorial desta seleção e reforça a assistência à comunidade diplomática no sul do país, complementando a oferta de cuidados dos centros de Madrid e Barcelona.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do trabalho da Ágora Diplomática para promover as relações institucionais e a cooperação entre o corpo diplomático e as principais entidades públicas e privadas do país, facilitando o acesso a serviços de qualidade durante a sua estadia em Espanha.