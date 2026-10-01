Mercado Ibérico

Ágora Diplomática destaca o Quirónsalud Madrid, o Teknon e o Quirónsalud Marbella como hospitais recomendados para o corpo diplomático em Espanha

  • Servimedia
  • 7:02

Devido à qualidade dos cuidados prestados e aos seus protocolos específicos de atendimento a diplomatas.

Os especialistas da Ágora Diplomática destacam e recomendam o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, situado em Pozuelo de Alarcón; o Centro Médico Teknon, em Barcelona; e o Hospital Quirónsalud Marbella como centros de referência para o corpo diplomático acreditado em Espanha.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Esta seleção oferece cobertura em três áreas estratégicas: Madrid, onde se concentra a atividade das embaixadas; Barcelona, com uma importante presença consular e internacional; e Marbella, como referência para o sul do país.

Os especialistas em saúde da Ágora Diplomática destacam a combinação de excelência médica, tecnologia de ponta e atendimento personalizado dos três centros, bem como os seus protocolos específicos para responder às necessidades da comunidade diplomática. Estes aspetos constituem a base da sua recomendação aos representantes diplomáticos acreditados em Espanha.

A incorporação do Hospital Quirónsalud Marbella alarga o âmbito territorial desta seleção e reforça a assistência à comunidade diplomática no sul do país, complementando a oferta de cuidados dos centros de Madrid e Barcelona.

Esta iniciativa insere-se no âmbito do trabalho da Ágora Diplomática para promover as relações institucionais e a cooperação entre o corpo diplomático e as principais entidades públicas e privadas do país, facilitando o acesso a serviços de qualidade durante a sua estadia em Espanha.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ágora Diplomática destaca o Quirónsalud Madrid, o Teknon e o Quirónsalud Marbella como hospitais recomendados para o corpo diplomático em Espanha

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Empresas portuguesas endividam-se menos e vão menos à banca

Diogo Mendo Fernandes,

As empresas endividam-se menos e vão menos à banca, diz o Banco de Portugal. Em 11 anos, o peso da dívida no ativo baixou de 59,8% para 45,4% e as que têm crédito bancário recuaram de 44,1% para 40,7%