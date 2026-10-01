Antiga fábrica e escritórios da falida Levira estão em leilão por 9,98 milhões

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A fábrica e os escritórios da antiga metalúrgica Levira, que chegou a ser a maior fabricante portuguesa de mobiliário de escritório, estão à venda em leilão por quase dez milhões de euros. O complexo industrial na freguesia de Oiã, em Oliveira do Bairro, ocupa um terreno com uma área total de 40.695 metros quadrados (m²) e tem mais de 3.000 m² de escritórios e zona administrativa.

As licitações estão abertas ao público e decorrem até ao próximo dia 9 de outubro, através da plataforma online Leilosoc Worldwide, com um valor base de 9,9 milhões de euros.

As instalações que pertenciam à empresa Levira, localizadas no distrito de Aveiro, foram construídas para “responder às exigências de operações empresariais de grande escala”, porque inclui áreas de produção, armazenamento, logística, administração, exposição comercial e zonas exteriores, a cinco minutos da autoestrada que liga Porto a Lisboa (A1), bem como os principais polos empresariais e industriais das regiões centro e norte.

O imóvel inclui escritórios e showroom, distribuídos por dois blocos administrativos, compostos ainda por mais de 20 salas e gabinetes, salas de espera, salas de reunião, auditório, elevadores, espaço de arrumos e outras zonas de apoio.

Lá fora, estão cinco cais de carga, para operações de receção e expedição, servidos de logradouro para entrada, saída e manobra de camiões e veículos pesados, informa a leiloeira, acrescentando que tem 1.400 kVA (quilovolt-ampère) de potência instalada, o que constitui uma vantagem para empresas com elevadas necessidades energéticas, nomeadamente grupos industriais.

Por detrás deste processo está um processo de desinvestimento. A Levira foi uma empresa de referência, que chegou a dar trabalho a cerca de 500 pessoas, mas teve dois PER – Processo Especial de Revitalização (o último em 2017) e acabou por ser comprada, ainda antes da pandemia, por Américo Santos e João Gama Leão, o dono do grupo Prebuild, que faliu.