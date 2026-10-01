Associação Vellmarí e a Bluewave Alliance plantam 100 000 feixes de posidónia nas Ilhas Baleares

A Bluewave Alliance, uma iniciativa que promove a proteção e a regeneração dos mares e oceanos, alcançou, em conjunto com a Associação Vellmarí, o marco de plantar 100 000 feixes de posidónia nas Ilhas Baleares. O número de 100 000 feixes, alcançado neste mês de setembro, traduz-se ainda numa densidade de 22 plântulas por metro quadrado.

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Em coordenação com a equipa de Manu San Félix, biólogo marinho e fundador da Associação Vellmarí, o projeto exigiu um total de 571 saídas de barco, às quais se juntaram 495 voluntários, entre os quais biólogos marinhos, instrutores de mergulho e jovens entre os 8 e os 17 anos ligados ao programa educativo Vellmarí Dive Camp. A iniciativa, apoiada pela Bluewave Alliance — promovida pela ISDIN —, combina a aprendizagem de técnicas de mergulho e princípios de conservação marinha num ambiente natural único. Desde o início do projeto, participaram mais de 8 000 pessoas.

A Posidonia oceanica é uma planta marinha endémica do Mediterrâneo que sustenta a vida de centenas de espécies, produz oxigénio, fixa os sedimentos do fundo e protege a costa da erosão. Considerada uma das aliadas mais eficazes na luta contra as alterações climáticas, cada metro quadrado desta espécie pode capturar até dez vezes mais CO₂ do que a floresta amazónica.

No entanto, as pradarias de posidónia do Mediterrâneo estão ameaçadas pela pesca de arrasto, pela urbanização costeira e pelos despejos de resíduos. Desde os anos 60, mais de 30% desta espécie desapareceu. «Cada Posidonia que plantamos recupera um pouco do Mediterrâneo, mas, acima de tudo, liga uma pessoa ao mar. Com voluntários e o apoio de entidades como a ISDIN, estamos a demonstrar que, se trabalharmos juntos, podemos recuperá-lo. O próximo passo é transformar essa ligação em proteção: proteger eficazmente os 30% para que a biodiversidade, os ecossistemas e a pesca local possam regressar», destaca Manu San Félix.

CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E COMPROMISSO

A técnica de restauração baseia-se na utilização de fragmentos de rizoma que funcionam como estacas. Cada mergulhador forma um pequeno ramo com fragmentos de posidónia, coloca-o num suporte em forma de forquilha fixado ao fundo rochoso e pressiona-o contra o substrato marinho, deixando as raízes em contacto direto com o fundo para facilitar a sua adaptação. O processo permite realizar o plantio de forma ordenada e estudar o crescimento e a variação da densidade, bem como o aumento da biodiversidade associada.

«A educação é essencial para a recuperação. Podemos plantar milhares de plantas, mas se as novas gerações não compreenderem por que razão a posidónia é tão importante para a vida marinha, o trabalho será em vão. O Dive Camp é a nossa forma de garantir que o conhecimento e o compromisso também cresçam», afirmou Cristina Ozores, responsável pela área de educação da Associação Vellmarí.

A ISDIN, empresa impulsionadora da Bluewave Alliance, envolveu-se no projeto de Manu San Félix desde o início, convencida de que cuidar dos ecossistemas marinhos faz parte da sua missão. «A restauração da posidónia é um exemplo de como a união entre conhecimento científico, empenho e participação cidadã pode devolver a saúde e a beleza ao Mediterrâneo. A ISDIN envolveu-se neste projeto porque acreditámos nele desde o primeiro momento. Alcançar as 100 000 plantas é a prova de que agir com perseverança e rigor científico produz resultados incríveis», destacou Juan Naya, CEO da ISDIN.

O laboratório impulsiona o movimento «Love Your Planet», que agrupa iniciativas em matéria de sustentabilidade ambiental, redução do plástico e regeneração da biodiversidade marinha. Este compromisso em matéria de ESG contribuiu para que a empresa obtivesse a certificação B Corp e a classificação A do CDP (Carbon Disclosure Project).