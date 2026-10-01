Aumento do assédio laboral leva SkillUp a lançar nova formação sobre conduta no trabalho

Perante a subida do número de trabalhadores portugueses que afirmam ter sido vítimas de assédio no local de trabalho, a edutech SkillUp decidiu lançar um novo programa dedicado à conduta e cultura no trabalho, que se destina a trabalhadores e gestores. Além de prevenção do assédio, os 12 módulos cobrem, por exemplo, a neurodiversidade e a saúde e segurança no trabalho.

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“Em 2025, quase 40% dos profissionais portugueses afirmaram ter sido vítimas de assédio no seu local de trabalho, a percentagem mais elevada dos últimos três anos, segundo o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis. O crescimento contínuo deste indicador revela que, apesar do enquadramento legal existente, muitas organizações continuam a enfrentar dificuldades no que toca à prevenção de situações de assédio e à consolidação de culturas organizacionais verdadeiramente éticas e seguras”, começa por salientar a SkillUp.

Para dar resposta a esse cenário, esta edutech decidiu, então, lançar em Portugal o programa de conformidade em conduta e cultura no trabalho, a formação pretende ajudar as organizações a “consolidar uma cultura de conduta assente no respeito, na inclusão e na responsabilidade, reduzindo a exposição a riscos associados ao assédio, à discriminação, à aplicação inconsistente de políticas internas e ao incumprimento de responsabilidades laborais”.

“Composto por 12 módulos de aprendizagem autónoma e de curta duração, disponível em formato online, o programa oferece um currículo modular a partir do qual as organizações podem configurar o percurso de aprendizagem adequado, assente numa metodologia orientada para a aplicação dos conhecimentos em cenários reais e procura dotar os participantes das competências necessárias para reconhecer, prevenir e responder de forma consistente a situações relacionadas com o cumprimento das normas de conduta no local de trabalho”, salienta a Skillup, que identifica que, além da prevenção do assédio, são cobertos, neste âmbito, outros temas como a neurodiversidade, a acessibilidade, a legislação laboral, a liderança, a contratação, o feedback e a saúde e segurança no trabalho.

“Há vários anos que a legislação portuguesa define aquilo que é inaceitável no local de trabalho. O verdadeiro desafio das organizações passa por transformar esses princípios em comportamentos consistentes em todos os níveis de gestão. Foi precisamente para ajudá-las a dar esse passo que criámos esta formação. Sem uma mudança efetiva de cultura organizacional, os códigos de conduta arriscam-se a ficar apenas no papel“, realça JPS Kohli, CEO da SkillUp.

Importa destacar que esta edutech tem vindo a desenvolver formações de compliance em áreas regulatórias várias. Entre os seus clientes destaca-se a Microsoft, para a qual assegura um programa de Prevenção de Assédio Sexual, na Índia.