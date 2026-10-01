Carlos Cabreiro defende ter condições para continuar a dirigir a PJ
O diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, considerou que tem condições para se manter no cargo, apesar de estar a ser investigado por falsidade de testemunho e abuso de poder.
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Carlos Cabreiro, considerou que tem condições para se manter no cargo, apesar de estar a ser investigado por falsidade de testemunho e abuso de poder.
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“Estou em condições de me manter no cargo e tenho a firme convicção daquilo que tenho de fazer na Polícia Judiciária”, afirmou, aos jornalistas, Carlos Cabreiro, depois de ter dado uma aula sobre integridade e prevenção da corrupção na Escola Secundária Padre António Vieira, em Lisboa.
Em 23 de setembro, o Ministério Público realizou buscas na sede e na escola de formação da PJ, em Lisboa e em Loures, para recolher “elementos probatórios tendentes a confirmar ou infirmar os factos constantes” de uma denúncia que deu origem a um inquérito, relacionado com declarações prestadas em tribunal no âmbito do processo Football Leaks, que culminou na condenação a pena suspensa do pirata informático autointitulado denunciante Rui Pinto, confirmou então a Procuradoria-Geral da República (PGR).
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