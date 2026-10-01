Chega marca para 31 de outubro eleições diretas para a liderança
Chega marcou para outubro eleições para a liderança do partido que serão abertas a todos os militantes. As candidaturas podem ser apresentadas até dia 12. André Ventura já disse que avança.
O Chega marcou para 31 de outubro eleições diretas para a liderança do partido que serão abertas a todos os militantes e as candidaturas podem ser apresentadas até dia 12, foi esta quinta-feira anunciado.
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“Na esteira da harmonização estatuária exigida pelo Tribunal Constitucional, as eleições para a presidência do partido realizar-se-ão de forma direta e universal de todos os militantes do Chega e terão lugar no dia 31 de outubro, sendo as candidaturas admitidas até ao dia 12 do presente mês”, indicou hoje o partido em comunicado.
O atual líder, André Ventura, já tinha indicado que avançaria com uma recandidatura quando fosse agendada uma nova convenção do Chega.
No dia 12 de setembro, o presidente do partido anunciou que a Direção Nacional do Chega propôs a realização de uma convenção ordinária para 20, 21 e 22 de novembro para eleger os órgãos nacionais e responder às questões de natureza orgânica e estatutária levantadas pelo Tribunal Constitucional.
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