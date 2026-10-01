CIP apoia “limpeza legislativa” na União Europeia e pede regras mais simples

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) apoia o apelo de 15 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, para uma “profunda limpeza legislativa” das regras e regulamentos em vigor no espaço europeu.

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A confederação empresarial defende em comunicado uma “concentração efetiva” de esforços na simplificação das regras existentes e na avaliação do impacto que têm sobre as empresas. Para a CIP, a simplificação deve ser uma preocupação desde a preparação das propostas legislativas até à sua aplicação pelas autoridades nacionais.

“É insustentável continuar a acumular obrigações legais, sobreposição de regras e a incerteza sobre a forma como estas são aplicadas”, afirma Rafael Alves Rocha, diretor-geral da CIP. O responsável considera que estes custos pesam na competitividade das empresas europeias face aos concorrentes internacionais e retiram recursos para investir, inovar e crescer.

É insustentável continuar a acumular obrigações legais, sobreposição de regras e a incerteza sobre a forma como estas são aplicadas. Rafael Alves Rocha Diretor-geral da CIP

A CIP defende que a simplificação não deve limitar-se à redução das obrigações de reporte. A organização considera necessário rever regras, eliminar obrigações repetidas ou desproporcionadas e avaliar o custo conjunto das diferentes exigências impostas às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas.

A confederação apela também a “cuidado” nas negociações no Conselho e no Parlamento Europeu. Segundo Rafael Alves Rocha, uma proposta que comece por simplificar “não pode acabar por criar novos encargos que anulem os benefícios prometidos”.

A CIP alerta ainda para o risco de os Estados-membros aplicarem as regras europeias de forma divergente, criando novas barreiras dentro do Mercado Único. Nesse sentido, defende que os países que subscreveram o apelo devem procurar garantir uma aplicação coerente da legislação.

Quanto à proposta de um “Ano Europeu da Implementação e Consolidação”, a CIP considera que esta não deve significar uma suspensão radical de novas iniciativas legislativas. A confederação admite que possam ser necessárias novas regras para eliminar barreiras ao Mercado Único ou responder a desafios estratégicos.

Para a CIP, o critério deverá passar por demonstrar a necessidade e o valor acrescentado de cada nova iniciativa, avaliar primeiro as regras já existentes e evitar que novas obrigações anulem os ganhos obtidos com a simplificação. O objetivo, defende, deve traduzir-se em menos custos de cumprimento, regras mais claras e estáveis e melhores condições para as empresas operarem e crescerem na União Europeia.