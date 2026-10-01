Continente divide direção de marketing e marca após saída de Filipa Appleton

A insígnia da MC, empresa do grupo Sonae, aposta numa nova estrutura assente em duas direções: a de marca dirigida por Sérgio Soares e a de marketing liderada por Miguel Nunes de Almeida.

Sérgio Soares e Miguel Nunes de Almeida foram nomeados diretor de brand e diretor de marketing do Continente, respetivamente. Os dois faziam já parte da estrutura da MC, empresa do grupo Sonae, e passam a dividir a responsabilidade por duas das principais áreas da insígnia, até aqui reunidas numa só direção.

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Esta nova estrutura, assente em duas direções, “desenvolverá a sua atividade de forma complementar”, explica o Continente, em comunicado. “Num mundo onde a colaboração será cada vez mais crítica, este modelo irá partilhar a visão, objetivos, sob forte articulação, reforçando-se a capacidade de liderança, foco e execução da marca”, nota a retalhista.

A nomeação ocorre após Filipa Appleton ter anunciado a sua saída da direção de marketing e marca do Continente no final de julho deste ano, após um percurso que começou em setembro de 2023. No início de setembro, lançou a consultora de estratégia Airprox Consultancy.

“Sérgio Soares e Miguel Nunes de Almeida têm uma vasta experiência nas áreas de marketing, marca e retalho e um percurso consolidado no Continente, conhecendo bem os desafios do mercado e as expectativas dos clientes”, acrescenta a empresa.

A direção de brand, liderada por Sérgio Soares, ficará responsável pela forma como a marca pensa, comunica e se posiciona. Nesse sentido, irá liderar a gestão estratégica e posicionamento, bem como a definição das iniciativas que contribuem para reforçar a sua notoriedade e diferenciação no setor.

Formado na Universidade Fernando Pessoa e na Nova SBE, Sérgio Soares começou a carreira em Madrid na Toys ’R’ Us, onde desempenhou funções na área de comunicação e store planning. Regressado a Portugal, em 1998, integrou o grupo Sonae, com funções nas áreas de marketing e comunicação na Optimus. Desde 2013, faz parte da estrutura de marketing do Continente, na direção das áreas de estratégia de marca, product marketing e publicidade.

A direção de marketing, sob Miguel Nunes de Almeida, incidirá na forma como a marca chega às pessoas e gera resultados. Ficará responsável pela definição e implementação da estratégia global de marketing do Continente, “assegurando uma abordagem integrada entre as diferentes áreas de comunicação, sustentada em dados e tecnologia”.

Miguel Nunes de Almeida formou-se em Gestão de Marketing pelo IPAM e começou a carreira com um estágio curricular na área de marketing do Continente. Nos últimos 18 anos, passou por diferentes equipas, chegando a liderar várias delas, a mais recente a área de media e digital marketing.

O Continente, recorde-se, é um dos maiores anunciantes do país. No acumulado dos primeiros oito meses de 2026, a Modelo Continente ocupa a segunda posição do ranking mensal da MediaMonitor. Para este ano a insígnia fez da alimentação o eixo central da sua comunicação, e adoptou a assinatura “Assim toda a gente come melhor”.