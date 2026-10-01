Cuatrecasas Acelera seleciona sete startups entre 121 candidaturas

O Cuatrecasas Acelera, o programa de inovação através do qual a Cuatrecasas acompanha projetos empreendedores na validação das respetivas estratégias legais e de negócio, selecionou as sete startups que vão participar na décima primeira edição. O programa começa esta quinta-feira com o primeiro dos dois bootcamps, que se celebra em Barcelona.

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Das 121 candidaturas, o comité de avaliação, formado por mais de 75 profissionais da Cuatrecasas e dezoito de outras entidades, selecionou as sete startups, uma portuguesa e seis espanholas, que vão receber assessoria de advogados da Cuatrecasas que centram a atividade nas áreas relacionadas com cada projeto. Nesta nova edição, as iniciativas selecionadas pertencem aos sectores deeptech, energy, fintech e health.

Nas startups participantes, o comité de avaliação analisou critérios como o grau de inovação e diferenciação, a solidez e o potencial de crescimento, a viabilidade do modelo de negócio, a capacidade de geração de valor, a composição da equipa promotora e o encaixe no programa de aceleração.

O comité de avaliação contou neste ano com a participação de destacados advogados da Cuatrecasas, como Alejandro Auset, Félix Plasencia, Gemma Colomer, Idoya Fernández, Joana Silveira Botelho, Juan Carlos Hernanz, Miguel Sánchez Monjo, Sónia Queiroz Vaz e Vasco Bivar de Azevedo. Também incorporou a visão de reconhecidos especialistas externos, nomeadamente: Albert Ferré, CEO do Global LegalTech Hub; Arantxa Quintana, diretora de Inovação em Open Business da Unicaja; Carlos Solana, Innovation & Technology Transfer Director do Grupo Mediapro; Daniel Franco, Business Innovation Manager da Airbus Defence and Space; Ester Cardús, sexta geração da Llopart Cava; Grisha Domakowski, Director of Commercialization and Communication no Parc Científic de Barcelona; Jana Vives Ribera, Chief Marketing & Innovation Officer da Vallformosa; Jordi Bort, diretor geral da Llopart Cava; Laurent Arens van de Perre, Investment Director no BStartup Banco Sabadell; Mireia Mir, diretora geral da INDPULS; e Nuria Manils, gerente do Barcelona Finance Hub by Aticco.

“As startups inovadoras enfrentam cada vez mais desafios regulatórios, societários e de negócio que podem condicionar o crescimento. O nosso objetivo com o programa Cuatrecasas Acelera é ajudá-las a antecipar esses desafios a partir de uma perspetiva estratégica, pondo à disposição o conhecimento jurídico e sectorial dos nossos profissionais, para que possam crescer com maior segurança e confiança”, declarou Francesc Muñoz, CIO da Cuatrecasas.

Quais as startups selecionadas?

AGRIN’PULSE (Energy – Espanha): desenvolve o AG-X, um robot agrícola elétrico e autónomo concebido para culturas de alto valor, como pomares, vinhas, olivais e frutos secos. A solução permite automatizar tarefas agrícolas habituais mediante utensílios convencionais, e combina robótica, perceção, navegação autónoma e IA para reduzir a dependência da mão-de-obra, os custos operacionais e o impacto ambiental das explorações.

AUTHENTIC TEAMZ (Deeptech – Portugal): ajuda as empresas a entender como as pessoas trabalham juntas. Mediante avaliações psicométricas validadas e IA, apresenta o estilo de trabalho de cada pessoa, as funções que assume e o grau de compatibilidade entre colegas. A seguir, deteta pontos de fricção, e riscos de esgotamento e de rotação nas equipas, e propõe ações práticas para que os líderes possam melhorar a colaboração, proteger o bem-estar e reter o talento.

EONSEA (Deeptech – Espanha): empresa tecnológica especializada no desenvolvimento de soluções de robótica marinha e IA para a inspeção, monitorização e gestão de infraestruturas e ativos subaquáticos. Combina veículos autónomos, sistemas de aquisição de dados e uma plataforma de software baseada em visão artificial (leanis.io) para digitalizar as operações submarinas, reduzir custos e riscos, e transformar os dados obtidos em informações úteis para a tomada de decisões.

FIDEX (Fintech – Espanha): especializada em ativos digitais, assessora e gere grandes patrimónios, empresários e family offices com os padrões da banca privada. Concebe carteiras de investimento líquidas, construídas sobre ativos estáveis e estratégias de finanças descentralizadas, e orientadas para preservar o património e gerar rendimentos regulares.

GPT ADVISOR (Fintech – Espanha): companhia especializada em IA generativa para a gestão de patrimónios e ativos. As suas soluções ajudam bancos, gestoras e entidades de investimento a otimizar processos, melhorar a atenção ao cliente e criar novas experiências digitais, centradas na segurança, na rastreabilidade e no cumprimento regulatório. Atualmente opera em mais de 25 entidades financeiras da Europa e da América Latina.

NOBRAC (Energy – Espanha): aplica tecnologias de observação da Terra, IA e capacidades analíticas avançadas para medir, monitorizar e certificar de forma remota créditos de carbono e projetos ambientais. A sua tecnologia permite quantificar carbono e biomassa, verificar processos de desflorestação e monitorizar emissões de metano e CO₂, gerando evidências rastreáveis para processos regulatórios e de certificação.

POLAR NANOPHARMA (Health – Espanha): desenvolve nanomedicamentos oncológicos de nova geração baseados em nanocápsulas poliméricas ultracompactas. A plataforma modular de drug delivery permite encapsular diversos princípios ativos terapêuticos para melhorar a estabilidade, biodistribuição e chegada ao tumor, com o objetivo de aumentar a eficácia dos tratamentos e reduzir a toxicidade sistémica.