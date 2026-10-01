Desemprego em Portugal mantém-se abaixo da média da União Europeia

O desemprego registado em Portugal manteve-se abaixo da média da União Europeia (UE) e da Zona Euro no oitavo mês do ano. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, enquanto por cá a taxa recuou em termos homólogos, no conjunto do bloco comunitário houve um agravamento.

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“Em agosto de 2026, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,4%, estável em comparação com julho de 2026 e acima de 6,3% registados em agosto de 2025. A taxa de desemprego da UE situou-se em 6,1% em agosto de 2026, também estável em comparação com julho de 2026 e acima dos 6,0% observados em agosto de 2025″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Entre os vários países da União Europeia, Espanha (10,0%), Finlândia (9,9%) e Suécia (8,9%) destacaram-se ao registar as taxas de desemprego mais elevadas em agosto.

Já a Chéquia (3,2%), bem como a Eslovénia, a Polónia e Malta (3,4%) destacaram-se pelo motivo oposto, isto é, contabilizaram as taxas de desemprego mais baixas da UE.

E por cá? Em Portugal, a taxa de desemprego situou-se em 5,7%, estável face ao mês anterior, mas abaixo dos 5,9% registados no ano anterior. Assim, Portugal manteve-se abaixo da média da União Europeia e da Zona Euro.

Por outro lado, o Eurostat avança que, em agosto, quase três mil milhões de jovens (abaixo dos 25 anos) estavam desempregados na União Europeia, o que corresponde a uma taxa de desemprego jovem de 15,4%. Face ao mês anterior, houve um aumento de 0,1 pontos percentuais. Mas em termos homólogos, registou-se em recuo de 0,3 pontos percentuais.

Entre os vários países da UE, Estónia (28,4%), Suécia (23,0%) e Finlândia (22,8%) foram aqueles que registaram as taxas mais elevadas de desemprego jovem em agosto, enquanto a Alemanha (7,4%), os Países Baixos (8,8%), e Malta (9,7%) foram os que observaram as taxas mais baixas.

Por cá, o desemprego jovem situou-se em 19,8% em agosto, abaixo dos 21% registados em julho, mas acima dos 18,9% observados há um ano.