Dívida pública cai 600 milhões de euros em agosto

A dívida pública situou-se em 285,6 mil milhões de euros em agosto, registando uma queda de 600 milhões de euros face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

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A explicar esta evolução está essencialmente a redução dos títulos de dívida no valor de 1,8 mil milhões de euros, maioritariamente de curto prazo. Por outro lado, as responsabilidades em depósitos aumentaram (700 milhões de euros), devido, sobretudo, ao investimento dos particulares em certificados de aforro.

Além disso, os empréstimos também aumentaram (600 milhões de euros), na sequência do recebimento de uma nova tranche de 0,5 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os dados do regulador indicam ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 25,1 mil milhões de euros, mais 900 milhões de euros do que em julho. Quando deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1,5 mil milhões de euros, para 260,6 mil milhões de euros.

O Governo prevê uma redução da dívida pública para 87,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano, após ter fechado 2025 com o rácio em 89,7%, um valor abaixo dos 90% pela primeira vez em 16 anos.