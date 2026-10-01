Elon Musk integra equipa que vai conceber armas do futuro dos Estados Unidos

O bilionário da tecnologia Elon Musk vai integrar um comité encarregado de identificar as tecnologias e armamentos de que os Estados Unidos vão necessitar no futuro, anunciou na quarta-feira o secretário da Defesa, Pete Hegseth.

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Batizado “Project Meridian”, o programa visa “abordar o futuro de forma criativa, identificando as áreas que devemos conquistar e as capacidades que devemos dominar”, explicou Hegseth, citado pela agência francesa AFP.

Segundo o chefe da Defesa, o objetivo é “alcançar o domínio tecnológico e militar no campo de batalha para as próximas décadas”.

Além do líder da Tesla e da SpaceX, o comité reúne Palmer Luckey, fundador da empresa de defesa norte-americana Anduril, e Newt Gingrich, 83 anos, antigo eleito republicano que presidiu à Câmara dos Representantes.

Para Musk, trata-se de um regresso a uma missão oficial do governo federal, depois de ter liderado, a pedido do Presidente Donald Trump, uma comissão chamada encarregada de cortar nos gastos da função pública norte-americana.

O “Project Meridian”, que Hegseth disse reunir “três dos cérebros mais brilhantes da nação”, tem atividade prevista durante 120 dias.

A iniciativa, supervisionada pelo diretor de tecnologia do Pentágono, Emil Michael, visa descobrir e desenvolver as armas e os sistemas que serão utilizados pelas futuras gerações no campo de batalha, referiu a agência espanhola EP.

Também foi anunciada a criação do Comando de Guerra Autónoma para integrar e mobilizar sistemas robóticos e drones em grande escala em todos os ramos das forças armadas, de acordo com a agência espanhola EP.

Empenhado numa reforma a passo acelerado das forças armadas, Hegseth proferiu na quarta-feira um discurso na base norte-americana de Quantico, na Virgínia, destacando designadamente as reduções de efetivos entre os generais e almirantes.