EUA ameaçam proibir exportações de combustível se Alemanha e França não libertarem reservas de emergência

A administração Trump alertou a Alemanha e a França para a necessidade de libertarem parte das suas reservas estratégicas de emergência de gasóleo para conter a subida dos preços dos combustíveis, sob a ameaça de impor uma proibição total às exportações de gasóleo norte-americanas. Segundo fontes próximas do processo citadas pela Reuters, Washington terá solicitado formalmente à União Europeia a libertação de cerca de 120 milhões de barris ao longo dos próximos seis meses, numa altura em que o Presidente dos Estados Unidos procura travar os preços recorde no mercado interno antes das eleições intercalares de novembro.

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A confirmarem-se as proibições de exportação americanas, o mercado europeu poderá enfrentar um forte choque de oferta, aumentando a necessidade de uma solução diplomática nas próximas semanas, visto que, na sequência das sanções à Rússia e dos conflitos no Médio Oriente que afetaram o fornecimento de petróleo, a Europa se tornou dependente do combustível norte-americano.

Os representantes da Comissão Europeia, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Irlanda realizaram uma reunião de urgência para avaliar uma resposta conjunta. Simultaneamente, um representante do Palácio do Eliseu confirmou que o Presidente francês, Emmanuel Macron, pretende convocar uma videoconferência com os líderes do G7 para coordenar uma eventual libertação de reservas energéticas em articulação com a Agência Internacional de Energia (AIE).