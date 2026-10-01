Generali: Sofia Herédia e Rui Miranda vão liderar novas direções
Sofia Herédia e Rui Miranda vão dirigir duas novas direções da Generali Tranquilidade. Na nova estratégia, o canal Bancassurance e os seguros de Vida são fundamentais para a companhia.
A Generali Tranquilidade anunciou as nomeações de Sofia Herédia para o cargo de Diretora de Bancassurance, Parcerias e Direto, e de Rui Miranda para Diretor de Oferta Vida.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Estas nomeações refletem a aposta contínua da companhia na valorização do talento interno e da forte experiência de gestão e liderança dos seus quadros”, referiu fonte da seguradora.
No âmbito deste processo, Sofia Herédia, que está na empresa desde 2022, passa a assumir o pelouro de Bancassurance, até aqui gerido por Rui Miranda, que está na Generali desde 2018 e vai agora dedicar-se exclusivamente ao desenvolvimento da área de Vida.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Generali: Sofia Herédia e Rui Miranda vão liderar novas direções
{{ noCommentsLabel }}