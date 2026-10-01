Seguradoras

Generali: Sofia Herédia e Rui Miranda vão liderar novas direções

Sofia Herédia e Rui Miranda vão dirigir duas novas direções da Generali Tranquilidade. Na nova estratégia, o canal Bancassurance e os seguros de Vida são fundamentais para a companhia.

A Generali Tranquilidade anunciou as nomeações de Sofia Herédia para o cargo de Diretora de Bancassurance, Parcerias e Direto, e de Rui Miranda para Diretor de Oferta Vida.

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O crescimento da Generali Tranquilidade leva Sofia Herédia a dirigir canais Bancassurance, Parcerias e direto, permitindo a Rui Miranda dedicação exclusiva a desenvolver o Ramo Vida.

“Estas nomeações refletem a aposta contínua da companhia na valorização do talento interno e da forte experiência de gestão e liderança dos seus quadros”, referiu fonte da seguradora.

No âmbito deste processo, Sofia Herédia, que está na empresa desde 2022, passa a assumir o pelouro de Bancassurance, até aqui gerido por Rui Miranda, que está na Generali desde 2018 e vai agora dedicar-se exclusivamente ao desenvolvimento da área de Vida.

 

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